Санкції США зміцнюють позиції України - Стармер

Кір Стармер заявив, що перспективи України покращуються після того, як президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти російської нафти.



Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg, - пише



"Ми перебуваємо в кращій ситуації. Минулого тижня відбулися дійсно важливі події", - підкреслив британський прем'єр.



Видання зазначає, що санкції США свідчать про ефект багатомісячних дипломатичних зусиль європейських лідерів, які переконували Трампа зайняти жорстку позицію щодо Кремля.



"Головною подією я б назвав наші дії щодо санкцій. Ми ввели обмеження проти великих нафтових компаній, Трамп потім - проти двох найбільших, а ЄС представив свій пакет заходів. Це справило глибокий вплив на економіку Росії", - заявив Стармер.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стармер оголосив п'ять пунктів мирного плану для України



Він також повідомив, що обговорював із Трампом тиск на Китай, щоб той припинив купувати російську нафту.



"Трамп зустрічається з головою Сі цього тижня. Я говорив із ним учора про його майбутню зустріч із головою Сі, тож це важливий момент", - зазначив прем'єр.



Стармер підкреслив необхідність продовжувати санкційний тиск і прискорити використання заморожених активів російського Центробанку для допомоги Україні.



"Європейські лідери хочуть зафіксувати питання або встановити тимчасові рамки, щоб ухвалити остаточне рішення якомога швидше", - сказав він.



За словами британського прем'єра, заходи вже завдали російській економіці значної шкоди, і надалі слід підтримувати санкційний тиск.

