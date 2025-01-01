Санкції США зміцнюють позиції України - Стармер
Сьогодні, 03:41
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що перспективи України покращуються після того, як президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти російської нафти.
Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg, - пише "Gazeta ua".
"Ми перебуваємо в кращій ситуації. Минулого тижня відбулися дійсно важливі події", - підкреслив британський прем'єр.
Видання зазначає, що санкції США свідчать про ефект багатомісячних дипломатичних зусиль європейських лідерів, які переконували Трампа зайняти жорстку позицію щодо Кремля.
"Головною подією я б назвав наші дії щодо санкцій. Ми ввели обмеження проти великих нафтових компаній, Трамп потім - проти двох найбільших, а ЄС представив свій пакет заходів. Це справило глибокий вплив на економіку Росії", - заявив Стармер.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стармер оголосив п'ять пунктів мирного плану для України
Він також повідомив, що обговорював із Трампом тиск на Китай, щоб той припинив купувати російську нафту.
"Трамп зустрічається з головою Сі цього тижня. Я говорив із ним учора про його майбутню зустріч із головою Сі, тож це важливий момент", - зазначив прем'єр.
Стармер підкреслив необхідність продовжувати санкційний тиск і прискорити використання заморожених активів російського Центробанку для допомоги Україні.
"Європейські лідери хочуть зафіксувати питання або встановити тимчасові рамки, щоб ухвалити остаточне рішення якомога швидше", - сказав він.
За словами британського прем'єра, заходи вже завдали російській економіці значної шкоди, і надалі слід підтримувати санкційний тиск.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg, - пише "Gazeta ua".
"Ми перебуваємо в кращій ситуації. Минулого тижня відбулися дійсно важливі події", - підкреслив британський прем'єр.
Видання зазначає, що санкції США свідчать про ефект багатомісячних дипломатичних зусиль європейських лідерів, які переконували Трампа зайняти жорстку позицію щодо Кремля.
"Головною подією я б назвав наші дії щодо санкцій. Ми ввели обмеження проти великих нафтових компаній, Трамп потім - проти двох найбільших, а ЄС представив свій пакет заходів. Це справило глибокий вплив на економіку Росії", - заявив Стармер.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стармер оголосив п'ять пунктів мирного плану для України
Він також повідомив, що обговорював із Трампом тиск на Китай, щоб той припинив купувати російську нафту.
"Трамп зустрічається з головою Сі цього тижня. Я говорив із ним учора про його майбутню зустріч із головою Сі, тож це важливий момент", - зазначив прем'єр.
Стармер підкреслив необхідність продовжувати санкційний тиск і прискорити використання заморожених активів російського Центробанку для допомоги Україні.
"Європейські лідери хочуть зафіксувати питання або встановити тимчасові рамки, щоб ухвалити остаточне рішення якомога швидше", - сказав він.
За словами британського прем'єра, заходи вже завдали російській економіці значної шкоди, і надалі слід підтримувати санкційний тиск.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Санкції США зміцнюють позиції України - Стармер
Сьогодні, 03:41
28 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Щвеція хоче побудувати в Україні завод збирання винищувачів Gripen
27 жовтня, 23:19