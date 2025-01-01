Зеленський анонсував розширення географії далекобійних ударів по росії
Сьогодні, 01:15
У понеділок, 27 жовтня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому обговорили розширення географії далекобійних ударів по території Росії.
Про це глава держави повідомив у соціальних мережах, пише "Ліга нет".
"Головна тематика – наші спроможності для далекобійних санкцій проти Росії. Були й виробники зброї, і всі, хто відповідає за її застосування", – написав Зеленський.
Він додав, що на Ставці проаналізували ефективність та результати далекобійних ударів по державі-агресорці. Російська нафтопереробна галузь вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу, заявив президент.
"Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності", – акцентував Зеленський.
Він заявив про роботу з виробниками для довгострокових контрактів. Термін три роки дозволяє виробнику краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська. Кількість таких укладених контрактів буде більшою, наголосив глава держави.
Також на Ставці Зеленський заслухав доповіді щодо російських ударів проти української інфраструктури й енергетичних обʼєктів. Визначили нові потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами заради конкретних напрямів у постачанні протиповітряної оборони. Президент зазначив, що необхідні системи в партнерів є, і важливо, щоб українська дипломатія активніше готувала відповідні рішення.
