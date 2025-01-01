28 жовтня на Волині: гортаючи календар

28 жовтня відзначає день народження журналістка Ірина Кунинець (на фото).

Також святкують день народження депутати Волинської обласної ради різних скликань Лідія Томашевська, Віктор Карпук та Святослав Боруцький.

Також день народження святкують уродженець Любешова, футболіст Тарас Михалик, громадська діячка Юлія Бєловицька.

Крім того, сьогодні особисте свято у бізнесмена Миколи Голєва.

ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Анну, Панаса, Наума, Степана, Терентія, Тимофія, Миколу, Івана, Максима, Арсенія та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

У нашій державі цього дня відзначають День визволення України від нацистських загарбників.

28 жовтня 1989 році Верховна Рада УРСР ухвалила закон про державний статус української мови, ще до проголошення незалежності України.

У світі сьогодні відзначається Міжнародний день анімації.

