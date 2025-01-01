Вчитель з Волині здобув «срібло» на змаганнях зі споривного орієнтування

Вчитель з Волині здобув «срібло» на змаганнях зі споривного орієнтування
Педагог Рованцівського ліцею Андрій Марчук виборов срібло на Чемпіонаті України зі спортивного орієнтування на спринтерських дистанціях.

Про це йдеться на сторінці Боратинської громади.

25-26 жовтня в Києві відбувся Чемпіонат України зі спортивного орієнтування на спринтерських дистанціях. Змагання зібрали найсильніших спортсменів з різних куточків країни, які демонстрували витривалість, швидкість та вміння орієнтуватися на місцевості.

Спочатку учасники проходили кваліфікаційні старти, за результатами яких формувалися три півфінальні забіги. У фіналі за медалі боролися шестеро найкращих спортсменів.

Високий рівень підготовки та майстерності вкотре продемонстрував педагог Рованцівського ліцею Андрій Марчук, який виборов срібну медаль Чемпіонату України.

Теги: Волинь, Боратинська громада, спортивне орієнтування
