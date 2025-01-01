Вчитель з Волині здобув «срібло» на змаганнях зі споривного орієнтування

Педагог Рованцівського ліцеювиборов срібло на Чемпіонаті України зі спортивного орієнтування на спринтерських дистанціях.Про це йдеться на сторінці Боратинської громади.25-26 жовтня в Києві відбувся Чемпіонат України зі спортивного орієнтування на спринтерських дистанціях. Змагання зібрали найсильніших спортсменів з різних куточків країни, які демонстрували витривалість, швидкість та вміння орієнтуватися на місцевості.Спочатку учасники проходили кваліфікаційні старти, за результатами яких формувалися три півфінальні забіги. У фіналі за медалі боролися шестеро найкращих спортсменів.Високий рівень підготовки та майстерності вкотре продемонстрував педагог Рованцівського ліцею Андрій Марчук, який виборов срібну медаль Чемпіонату України.