Школярка з Волині взяла участь у міжнародній конференції в Італії. ФОТО

Одинадцятикласниця з Волині успішно підготувала історичне дослідження та взяла участь у міжнародній конференції.Про це повідомляють на сторінці Смідинського ліцею у фейсбуці.Учениця 11 класупід керівництвомвлітку підготувала історичне дослідження «Памʼять крізь поклоніння», у якому дослідила сучасні способи меморіалізації та збереження історичної памʼяті.Проєкт поєднав науковий підхід і щире прагнення зрозуміти, як сьогодні суспільство вшановує минуле. Робота здобула призове місце у конкурсі, а Катерина була запрошена на Міжнародну молодіжну конференцію в Італію. Конференція тривала з 9 по 24 жовтня."Дякуємо EUSTORY за чудову нагоду поділитися власними ідеями, поспілкуватися з однолітками з різних країн та відчути себе частиною великої європейської спільноти! Цей успіх доводить: якщо вірити у свої сили, наполегливо працювати й не боятися мріяти — перед тобою відкриються нові горизонти. Пишаємося тобою, Катю!" - йдеться у дописі на сторінці закладу освіти.