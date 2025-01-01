Школярка з Волині взяла участь у міжнародній конференції в Італії. ФОТО
Сьогодні, 21:58
Одинадцятикласниця з Волині успішно підготувала історичне дослідження та взяла участь у міжнародній конференції.
Про це повідомляють на сторінці Смідинського ліцею у фейсбуці.
Учениця 11 класу Катерина Піцик під керівництвом Інни Нероди влітку підготувала історичне дослідження «Памʼять крізь поклоніння», у якому дослідила сучасні способи меморіалізації та збереження історичної памʼяті.
Проєкт поєднав науковий підхід і щире прагнення зрозуміти, як сьогодні суспільство вшановує минуле. Робота здобула призове місце у конкурсі, а Катерина була запрошена на Міжнародну молодіжну конференцію в Італію. Конференція тривала з 9 по 24 жовтня.
"Дякуємо EUSTORY за чудову нагоду поділитися власними ідеями, поспілкуватися з однолітками з різних країн та відчути себе частиною великої європейської спільноти! Цей успіх доводить: якщо вірити у свої сили, наполегливо працювати й не боятися мріяти — перед тобою відкриються нові горизонти. Пишаємося тобою, Катю!" - йдеться у дописі на сторінці закладу освіти.
