Через хворобу у лікарні помер воїн з Волині Михайло Мельник
У Городищенській громаді повідомили трагічну звістку. Військовослужбовець, житель села Чаруків Мельник Михайло Миколайович (20.11.1984 – 26.10.2025) відійшов у вічність після тривалої хвороби у медичному закладі Волині.

Про це повідомили у ІА "Волинські новини".

Прощання та похорон відбудуться в середу, 29 жовтня.

О 10:00 кортеж з тілом покійного вирушить від Волинського бюро судово-медичної експертизи до села Чаруків.

У храмі святої Параскеви відбудеться заупокійна служба, після якої Михайла Миколайовича поховають на місцевому цвинтарі села Чаруків.

У Городищенській громаді оголошено триденну жалобу.

