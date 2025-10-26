Через хворобу у лікарні помер воїн з Волині Михайло Мельник
Сьогодні, 20:35
У Городищенській громаді повідомили трагічну звістку. Військовослужбовець, житель села Чаруків Мельник Михайло Миколайович (20.11.1984 – 26.10.2025) відійшов у вічність після тривалої хвороби у медичному закладі Волині.
Про це повідомили у ІА "Волинські новини".
Прощання та похорон відбудуться в середу, 29 жовтня.
О 10:00 кортеж з тілом покійного вирушить від Волинського бюро судово-медичної експертизи до села Чаруків.
У храмі святої Параскеви відбудеться заупокійна служба, після якої Михайла Миколайовича поховають на місцевому цвинтарі села Чаруків.
У Городищенській громаді оголошено триденну жалобу.
