У лікарні після важкого поранення помер Герой з Волині Іван Шворак

У лікарні після важкого поранення помер Герой з Волині Іван Шворак
На війні загинув Герой з Волині Іван Шворак.

Про це повідомили у Сошичненській громаді.

"На жаль, ще один краянин отримав поранення, несумісне із життям.
26 жовтня 2025 року в одному з медичних закладів зупинилося серце військовослужбовця Івана Шворака з Радошинки", - йдеться в повідомленні.

Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким захисника України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У лікарні після важкого поранення помер Герой з Волині Іван Шворак
Сьогодні, 18:02
15 років тюрми отримав зрадник, який на Волині підпалював вхідні двері квартир, де проживають військові
Сьогодні, 17:01
У Раді анонсували старт програми забезпечення ВПО житлом у селах
Сьогодні, 16:42
Відстрочку від мобілізації можна буде продовжити онлайн або через ЦНАП
Сьогодні, 16:03
Волиняни матимуть сталий мобільний зв'язок навіть у разі знеструмлень
Сьогодні, 15:42
Медіа
відео
1/8