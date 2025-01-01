У лікарні після важкого поранення помер Герой з Волині Іван Шворак

Іван Шворак.



Про це повідомили у Сошичненській громаді.



"На жаль, ще один краянин отримав поранення, несумісне із життям.

26 жовтня 2025 року в одному з медичних закладів зупинилося серце військовослужбовця Івана Шворака з Радошинки", - йдеться в повідомленні.



Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким захисника України.

