15 років тюрми отримав зрадник, який на Волині підпалював вхідні двері квартир, де проживають військові

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент фсб, який на замовлення рф займався підпалами у західних областях України.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент фсб, який вчиняв диверсії у Волинській та Львівській областях.За матеріалами справи, на замовлення рф зловмисник підпалював вхідні двері квартир, де проживають українські військові та їхні сім’ї.Ще одним його завданням було знищення технологічного обладнання, що забезпечує мобільний зв’язок.Контррозвідка СБУ затримала фігуранта у січні цього року, коли він намагався підпалити устаткування стільникової вежі в районі Луцька.Як встановило розслідування, замовні злочини виконував 39-річний місцевий рецидивіст, який раніше відбував тюремний строк за наркоторгівлю, а після «відсидки» пішов на співпрацю з фсб.За даними слідства, окупанти дистанційно завербували колишнього в’язня, коли він шукав «легких грошей» на Телеграм-каналах.Після агентурного інструктажу зрадник відстежував помешкання українських військовослужбовців, а потім приходив до осель та вчиняв підпали за допомогою легкозаймистої суміші.Спричинивши загоряння, зловмисник фіксував його на телефонну камеру, щоб у подальшому «прозвітувати» куратору від фсб.Під час обшуків у затриманого виявлено засоби підпалу та смартфон із доказами роботи на російську спецслужбу.За матеріалами, зібраними слідчими СБУ, суд визнав агента винним за декількома статтями Кримінального кодексу України:- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб);- ч. 2 ст. 360 (умисне пошкодження споруди електрозв’язку, що входить до складу телекомунікаційної мережі, що спричинило припинення надання телекомунікаційних послуг, вчинене загальнонебезпечним способом, за попередньою змовою групою осіб).Розслідування проводили співробітники Управління СБ України у Волинській області спільно з регіональним ГУ Національної поліції за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.