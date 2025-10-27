Слід очікувати, що Росія спробує зібрати сили для масштабнішого наступу, - генерал США





Про це в інтерв'ю



"Я думаю, президент Путін дедалі більше втрачає терпіння. Гадаю, він спробує кинути у бій ще більше сил. Тому надзвичайно важливо запобігти здатності Росії до масованого наступу. І от тут відіграє критичну роль створення Україною 10-кілометрової “kill-зони” для дронів. Це справді важливо. І для цього потрібно мати не лише дрони, а й артилерію, мінні поля та захист власних комунікаційних ліній, що, як я бачу, забезпечується колючим дротом і сітками над дорогами", - наголосив генерал.



Він зазначив, що в Україні відбувається багато інновацій, і армія адаптується до ситуації. Але основне на його думку, завдання полягає в тому, щоб випередити цю концентрацію військ - виявити їх ще на етапі збору та знищити, не давши шансів на прорив.



Кларк також наголосив, що зараз для України зараз важливо завдавати глибоких ударів по території Росії, спричиняючи незручності й дестабілізацію її економіки. Але вирішальним усе ж буде те, що відбувається безпосередньо на полі бою.



"Якщо повернутися до прикладу Першої світової, то постійно здійснювалися спроби прориву. З’являлися нові технології: можливість масованого артилерійського вогню, контрбатарейна боротьба, авіація, перші бомбардування, танки, хімічна зброя, радіозв’язок. Тож поле бою, яке виглядає як «мертве», насправді породжує технологічні інновації — і саме це ми зараз бачимо в Україні", - додав генерал.

