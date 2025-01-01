Чи буде на Волині мобільний зв'язок під час блекауту

У Волинській ОВА обговорили забезпечення стійкої роботи мобільного зв’язку в області в умовах блекауту.Про забезпечення сталого мобільного зв’язку під час відсутності електроенергії говорили під час оперативної наради під головуванням начальника Волинської ОВА, - повідомляють на сторінці Волинської ОВА.Як зауважив начальник ОВА Іван Рудницький, Волинь є серед областей-лідерів, яка забезпечує станції мобільного зв'язку генераторами.У ході наради начальник відділу цифрового розвитку, цифрових транcформацій і цифровізації обласної державної адміністраціїдодав, що Волинь на теперішній час має стабільний мобільний зв’язок, який забезпечують три оператори – ПрАТ «Водафон», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Lifecell».Зокрема, у всіх операторів наявний резерв дизельного палива для генераторів та є діючі угоди з компаніями щодо постачання.Окрім цього в громадах області сформовано загалом 93 групи для обслуговування генераторів для базових станцій мобільного зв'язку та надано контактні дані до координаторів груп операторам мереж мобільного зв'язку.Як повідомив начальник відділу цифрового розвитку, цифрових транcформацій і цифровізації обласної державної адміністрації, у регіоні налагоджена співпраця між операторами та керівниками обласних військових адміністрацій щодо забезпечення мобільним зв'язком на три доби у разі потенційного блекауту.Насамкінець, начальник Волинської ОВА Іван Рудницький висловив подяку усім головам РВА, очільникам громадам і мерам міст за для оперативне реагування на виклики та забезпечення покриття території області мобільним зв’язком.А також доручив заступниці голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO)тримати це пріоритне питання на контролі. Адже це дозволить мешканцям мати зв’язок із рідними та у разі потреби викликати екстрені служби.«Це одне з дуже важливих завдань, яке стоїть перед нами. Щоб в разі загроз – був стабільний зв'язок. Важливо, щоб Сили безпеки й оборони, голови громад і медики були залучені до цього процесу, могли між собою контактувати і мали ще одне джерело комунікації», — наголосив начальник ОВА Іван Рудницький.