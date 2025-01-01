Відстрочку від мобілізації можна буде продовжити онлайн або через ЦНАП





Відстрочку тепер продовжуватимуть автоматично. Оформити її можна через «Резерв+», а папери подаватимуть у ЦНАП, а не в ТЦК, пише



Понад 80% відстрочок вже доступні для оформлення онлайн.



Відтермінування, підстави для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом, продовжуватимуться автоматично.



Відтермінування у застосунку «Резерв+» можуть оформити:



- люди з інвалідністю; тимчасово непридатні до служби (за наявності постанови ВЛК в електронному вигляді);



- батьки трьох і більше дітей до 18 років в одному шлюбі;



- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;



- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;



- ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;



- доглядає за батьком чи матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);



- жінки і чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;



- студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни;



- наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, котрі працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки;



- чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час бойових дій;



- родичі Героїв України, відзначених посмертно під час Революції Гідності;



- особи, незаконно позбавлені волі через агресію РФ;



- військові, звільнені з полону.



Перелік буде розширюватись.



Користувачі «Резерв+», які мають такі відстрочки, отримають відповідне сповіщення в застосунку до кінця жовтня.



Якщо система не зможе автоматично підтвердити підставу (наприклад, через відсутність даних у реєстрах), відстрочку не продовжать. Тоді потрібно буде актуалізувати свої дані.



Ті, чий тип відстрочки ще не цифровізований або хто не користується смартфоном, можуть подати документи у ЦНАП. Після того адміністратор їх відсканує та в електронній формі передасть до ТЦК на розгляд та ухвалення рішення.



Якщо немає можливості скористатися застосунком, людина може самостійно скачати та роздрукувати довідку з QR-кодом (з «Резерв+» або «Дії»). Ті, хто оформлюватиме відстрочку через ЦНАП, зможуть отримати роздрукований документ там.

