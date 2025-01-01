Відстрочку від мобілізації можна буде продовжити онлайн або через ЦНАП

Відстрочку від мобілізації можна буде продовжити онлайн або через ЦНАП
З 1 листопада паперова довідка про відстрочку з мокрою печаткою буде не потрібна. Основним підтвердженням відтермінування стане електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+».

Відстрочку тепер продовжуватимуть автоматично. Оформити її можна через «Резерв+», а папери подаватимуть у ЦНАП, а не в ТЦК, пише misto.media.

Понад 80% відстрочок вже доступні для оформлення онлайн.

Відтермінування, підстави для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом, продовжуватимуться автоматично.

Відтермінування у застосунку «Резерв+» можуть оформити:

- люди з інвалідністю; тимчасово непридатні до служби (за наявності постанови ВЛК в електронному вигляді);

- батьки трьох і більше дітей до 18 років в одному шлюбі;

- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

- ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

- доглядає за батьком чи матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);

- жінки і чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;

- студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни;

- наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, котрі працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки;

- чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час бойових дій;

- родичі Героїв України, відзначених посмертно під час Революції Гідності;

- особи, незаконно позбавлені волі через агресію РФ;

- військові, звільнені з полону.

Перелік буде розширюватись.

Користувачі «Резерв+», які мають такі відстрочки, отримають відповідне сповіщення в застосунку до кінця жовтня.

Якщо система не зможе автоматично підтвердити підставу (наприклад, через відсутність даних у реєстрах), відстрочку не продовжать. Тоді потрібно буде актуалізувати свої дані.

Ті, чий тип відстрочки ще не цифровізований або хто не користується смартфоном, можуть подати документи у ЦНАП. Після того адміністратор їх відсканує та в електронній формі передасть до ТЦК на розгляд та ухвалення рішення.

Якщо немає можливості скористатися застосунком, людина може самостійно скачати та роздрукувати довідку з QR-кодом (з «Резерв+» або «Дії»). Ті, хто оформлюватиме відстрочку через ЦНАП, зможуть отримати роздрукований документ там.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відстрочка, ЦНАП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
15 років тюрми отримав зрадник, який на Волині підпалював вхідні двері квартир, де проживають військові
Сьогодні, 17:01
У Раді анонсували старт програми забезпечення ВПО житлом у селах
Сьогодні, 16:42
Відстрочку від мобілізації можна буде продовжити онлайн або через ЦНАП
Сьогодні, 16:03
Волиняни матимуть сталий мобільний зв'язок навіть у разі знеструмлень
Сьогодні, 15:42
У Луцьку затримали п'яного водія: він залишив авто та намагався втекти. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
Медіа
відео
1/8