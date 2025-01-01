У Луцьку затримали п'яного водія: він залишив авто та намагався втекти. ВІДЕО

Під час патрулювання на проспекті Соборності інспектори виявили автомобіль Nissan, водій якого під час повороту не подав сигнал покажчиком повороту.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Поліцейські подали вимогу про зупинку за допомогою проблискових маячків синього та червоного кольорів і звукового сигналу, однак керманич її проігнорував. Згодом транспортний засіб зупинився, після чого водій вибіг із авто та намагався втекти. Його оперативно виявили на прибудинковій території неподалік.Під час спілкування патрульні помітили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Водій відмовився проходити огляд на стан сп’яніння на місці, однак погодився пройти його у медичному закладі.Результат — позитивний.На керманича патрульні склали адміністративні матеріали за:- ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння);- ч.1 ст.122-2 (Невиконання водієм вимоги про зупинку);- ч.2 ст.122 (Порушення правил користування зовнішніми світловими приладами) КУпАП.