У Луцьку затримали п'яного водія: він залишив авто та намагався втекти. ВІДЕО

Під час патрулювання на проспекті Соборності інспектори виявили автомобіль Nissan, водій якого під час повороту не подав сигнал покажчиком повороту.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Поліцейські подали вимогу про зупинку за допомогою проблискових маячків синього та червоного кольорів і звукового сигналу, однак керманич її проігнорував. Згодом транспортний засіб зупинився, після чого водій вибіг із авто та намагався втекти. Його оперативно виявили на прибудинковій території неподалік.

Під час спілкування патрульні помітили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Водій відмовився проходити огляд на стан сп’яніння на місці, однак погодився пройти його у медичному закладі.

Результат — позитивний.

На керманича патрульні склали адміністративні матеріали за:

- ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння);

- ч.1 ст.122-2 (Невиконання водієм вимоги про зупинку);

- ч.2 ст.122 (Порушення правил користування зовнішніми світловими приладами) КУпАП.

