Естонія зробила заяву про членство України в НАТО та присутність іноземних військ

Естонія рішуче підтримала членство України в НАТО та присутність іноземних військ у країні, зазначивши, що це стане гарантією її безпеки.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Естоні Маргус Тсахкна під час спільної конференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

"Ми дуже чітко висловлюємо свою позицію щодо приєднання України до НАТО. Ми відстоюємо повноправне членство України в НАТО. І цьому не повинні завадити жодні обставини. Це дуже чітко", - зазначив Тсахкна.

Він наголосив, що Естонія була першою країною, яка на урядовому рівні заявила: Україна повинна отримати безпеку у вигляді "чобіт на землі".

За словами міністра, для цього, коли настане припинення вогню, Україні необхідно стати членом НАТО.

"Ми дуже переконані і сподіваємося, що інші союзники по НАТО зрозуміють: якщо потрібні гарантії безпеки, то це членство в НАТО і присутність солдат", - додав Тсахкна.

Допомога від Естонії

Естонія надала Україні понад 500 млн євро військової допомоги - це 1,4% її ВВП, що ставить країну серед світових лідерів за внеском відносно економіки.

Допомога охоплює Javelin, гаубиці й іншу артилерію, протитанкові засоби, міномети, транспорт, зв’язок, польові госпіталі (разом із Німеччиною, Нідерландами, Норвегією та Ісландією), медичне приладдя, засоби захисту та сухпайки.

Від початку повномасштабної війни Естонія підготувала понад 1 500 українських військових і разом із Люксембургом у 2023 році створила ІТ-коаліцію для розбудови безпечної ІКТ-інфраструктури ЗСУ за стандартами НАТО.

Раніше прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Таллінн готов зробити внесок у стримувальні сили "Коаліції рішучих", яка формується Британією та Францією для гарантій безпеки Україні.

