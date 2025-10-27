У Покровську тривають міські бої. Росія хоче відрізати логістику та зламати захист

У Покровську тривають міські бої. Росія хоче відрізати логістику та зламати захист
У місті Покровськ тривають бої з ворожими групами, що завдяки чисельній перевазі в силах і засобах змогли потрапити до населеного пункту і накопичитися в різних його частинах. Окупанти, що проникнули до міста, не намагаються там закріпитися, а натомість збираються просуватися на північ.

За 25-26 жовтня ліквідували близько 40 окупантів. Про це повідомили в 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ,пише LB.ua.

"Днями нашу оборону посилили новими підрозділами. Зокрема, штурмовими військами, артилерією, екіпажами БПЛА та іншими складовими Сил оборони. Нарощуємо застосування зенітних дронів та сіткометів проти ворожих «мавіків». Додатково дистанційно мінуємо шляхи просочування противника", – розповіли там.

Просуванням по Покровську ворог планує розпорошити сили оборони і заблокувати сухопутні логістичні коридори. Росіяни мають можливість вести спостереження за переміщеннями і в Покровську, і в Мирнограді. Ротація особового складу ускладнена, логістика – обмежена. Для доставки їжі доводиться використовувати і повітряні, і наземні безпілотники.

Одночасно окупанти проводять класичні масовані штурмові дії по всій смузі оборони 7 корпусу. Вони прагнуть зламати захист українських військ, наблизити лінію розмежування до Покровська та Мирнограду, поступово встановлювати повноцінний контроль над кварталами обох міст.

Загалом за 25-26 жовтня окупанти здійснили 42 атаки по всій смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ.

"Росіяни жодних цілей, які поставили перед собою, не досягли. Українські воїни знищили 64 окупантів та 4 одиниці броньованої техніки, 2 одиниці автомобільної техніки та 6 мотоциклів. Відбити масовані штурми вдалося як завдяки взаємодії між підрозділами у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ, так і з суміжними підрозділами зі смуги 1 корпусу НГУ «Азов»", – розповіли штурмовики.

За даними волонтера Сергія Стерненка, що займається постачанням дронів на фронт, до Покровська для підсилення перекинули бійців ГУР та інших формувань.

Ситуація в Покровську залишається надзвичайно важкою. Росія намагалася окупувати це місто протягом тривалого часу, застосовуючи спершу звичну для неї тактику максимального знищення ударами. Після просочення до населеного пункту ворог став розстрілювати цивільних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Покровську тривають міські бої. Росія хоче відрізати логістику та зламати захист
Сьогодні, 14:04
План припинення вогню підготують за 7-10 днів, але путін навряд чи його прийме, - Зеленський
Сьогодні, 13:43
Субсидія на опалювальний період: як її отримати волинянам
Сьогодні, 13:10
Підтвердили загибель на війні Героя із громади поблизу Луцька
Сьогодні, 12:30
Трамп вважає, що війна в Україні стане «дев’ятою», яку він врегулює
Сьогодні, 12:10
Медіа
відео
1/8