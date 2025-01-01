План припинення вогню підготують за 7-10 днів, але путін навряд чи його прийме, - Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор володимир путін навряд чи прийме мирний план, запропонований "Коаліцією рішучих".



Як повідомляє



Минулого тижня прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що "коаліція рішучих" розробила для України мирний план до кінця 2025 року.



"Ми разом розробили конкретний план до кінця року. В першу чергу ми будемо робити все, щоб російська нафта і газ були зняті з глобальних ринків. Ми заохочуємо всіх запровадити ці санкції, зменшити залежність", - наголосив він.



Тоді Зеленський заявив, що для перемоги над путіним і завершення війни в Україні США і "коаліція рішучих" мають діяти разом.



Що сказав Зеленський



За словами Зеленського, план має бути коротким, без надто багатьох деталей.



"Кілька коротких пунктів. Наприклад, план про припинення вогню. Ми вирішили, що будемо працювати над цим протягом наступного тижня або десяти днів", - відповів він.



Він підкреслив, що скептично ставиться до того, що Путін готовий прийняти будь-який мирний план.



Тиск на Росію



Варто нагадати, що в ніч на 23 жовтня США оголосили санкції проти найбільших нафтових компаній Росії - "Роснафти" і "Лукойла". Крім цього, під обмеження потрапили 36 дочірніх структур. У Мінфіні США закликали Росію негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентвважає, що російський диктаторнавряд чи прийме мирний план, запропонований "Коаліцією рішучих".Як повідомляє РБК-Україна , про це він розповів в інтерв'ю Axios.Минулого тижня прем'єр-міністр Британіїзаявив, що "коаліція рішучих" розробила для України мирний план до кінця 2025 року."Ми разом розробили конкретний план до кінця року. В першу чергу ми будемо робити все, щоб російська нафта і газ були зняті з глобальних ринків. Ми заохочуємо всіх запровадити ці санкції, зменшити залежність", - наголосив він.Тоді Зеленський заявив, що для перемоги над путіним і завершення війни в Україні США і "коаліція рішучих" мають діяти разом.За словами Зеленського, план має бути коротким, без надто багатьох деталей."Кілька коротких пунктів. Наприклад, план про припинення вогню. Ми вирішили, що будемо працювати над цим протягом наступного тижня або десяти днів", - відповів він.Він підкреслив, що скептично ставиться до того, що Путін готовий прийняти будь-який мирний план.Варто нагадати, що в ніч на 23 жовтня США оголосили санкції проти найбільших нафтових компаній Росії - "Роснафти" і "Лукойла". Крім цього, під обмеження потрапили 36 дочірніх структур. У Мінфіні США закликали Росію негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію