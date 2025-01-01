Субсидія на опалювальний період: як її отримати волинянам





Також мають призначити субсидію тим волинянам, в яких у літній період вона була "нульовою", додатково звертатися цим громадянам не потрібно, повідомили



За даними установи, прийом заяв від мешканців Волині на отримання допомоги у сплаті комунальних послуг на опалювальний період триває до 30 листопада 2025 року включно.



Хто може звернутися за призначенням житлової субсидії



Субсидію можуть оформити:



- один із зареєстрованих у житловому приміщенні громадян, а у разі розділення особових рахунків – кожен, на кого відкрито рахунок;



- людина, яка не зареєстрована, але фактично проживає в житловому приміщенні на підставі договору оренди (або за рішенням суду);



- ВПО, яка не зареєстрована в житловому приміщенні, але фактично проживає в ньому без укладеного договору оренди житла (підтверджується довідкою ВПО);



- індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнятий в експлуатацію, але плата за ЖКП нараховується (до заяви потрібно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства);



- представник недієздатної особи або неповнолітньої дитини.



Які документи потрібні на призначення субсидії і куди звертатися



Подати документи для призначення субсидії мають особисто споживачі комунальних послуг:



- які звертаються вперше за субсидією;



- у кого станом на 1 жовтня відбулися зміни у кількості зареєстрованих людей у домогосподарстві, складі сім’ї або зміни в переліку житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство;



- кому раніше відмовили у призначенні субсидії на неопалювальний період через заборгованість, яку вже погашено, оформлено договір реструктуризації або оскаржено в судовому порядку.



Розрахунок субсидії здійснюється з урахуванням доходів домогосподарства за перший і другий квартали 2025 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються у розмірі, нарахованому за серпень 2025 року.



Подати документи можна особисто у сервісні центри Пенсійного фонду в області, ЦНАПи в громадах, надіслати поштою, через портал електронних послуг Пенсійного фонду або через "Портал Дія".



Обов’язковими документами для призначення субсидії є заява та декларація.



Залежно від ситуації, заявнику доведеться принести й додаткові документи: договір оренди житла (якщо заявник проживає в орендованому житлі), копія договору про реструктуризацію заборгованості або довідка ВПО — у разі звернення за місцем фактичного проживання.



На яку площу житла призначається субсидія



Соціальна норма житла, в межах якої надається житлова субсидія, становить 13,65 м2 на людину + 35,22 м2 на домогосподарство. Тобто, соціальна норма житла, з урахуванням якої призначається субсидія на одну людину становить 48,87 м2 на домогосподарство, яке складається з двох людей – 62,52 м2, з трьох – 76,17 м2.



Як швидко відбувається призначення субсидії



У разі подання заяви в період з 1 жовтня до 30 листопада включно субсидія буде призначена з початку опалювального сезону. Якщо звернення надійде пізніше, то субсидію призначать із місяця звернення.



Житлова субсидія розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону — з 16 жовтня по 15 квітня відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України.



Які доходи враховуються під час розрахунку субсидії



Під час розрахунку субсидії до сукупного доходу включається:



заробітна плата;



грошове забезпечення військовослужбовців;



пенсія;



стипендія, крім соціальної, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

соціальні виплати;



допомога по безробіттю, інші страхові виплати;



грошові перекази, отримані з-за кордону;



дивіденди від цінних паперів;



інші доходи, а також кошти, отримані особою від оренди землі, продажу майна.



Розмір житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення не враховується до середньомісячного сукупного доходу.



Які доходи не враховують під час розрахунку субсидії



Під час розрахунку субсидії не враховуються такі виплати:



частина допомоги при народженні дитини, виплата якої проводиться одноразово;



частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої проводиться одноразово;



одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";



державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;



допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;



компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період дії воєнного стану;



компенсація послуги "муніципальна няня", що виплачується отримувачу такої послуги;



державна соціальна допомога, яка виплачується з надбавкою на догляд:

за дитиною з інвалідністю підгрупи А;



за особою з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А;



пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;



тимчасова допомога на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу.



Кому можуть відмовити у призначенні субсидії



Право на призначення житлової субсидії втрачають домогосподарства, які мають борги за оплату комунальних послуг за три місяці та більше, якщо такий борг перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень). Але у разі, якщо сплата заборгованості підтверджена, ухвалений договір про її реструктуризацію, або вона оскаржена в судовому порядку, житлова субсидія може бути надана.



Також на субсидію не можуть претендувати домогосподарства, якщо у їх складі повнолітні, які станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, перебували за кордоном сукупно понад 60 днів.



Серед інших причин відмови у призначенні субсидії:



якщо у складі сім’ї є повнолітні безробітні, одержувачі доходу нижче мінімальної зарплати або громадяни, які не сплачують єдиний соціальний внесок, крім студентів та одержувачів соціальної пенсії;



хтось із прописаних у житлі членів сім’ї протягом року перед зверненням за субсидією здійснив покупку на суму понад 50 тисяч грн (крім лікування). Це не стосується випадків, коли за пів року перед покупкою нового житла продали інше;



хтось із членів сім’ї має депозит у розмірі понад 100 тисяч грн;



хтось із членів сім’ї купував валюту на загальну суму у розмірі 50 тисяч грн протягом року перед зверненням;



не повернули надмірно виплачену субсидію за попередні періоди;

у складі сім’ї є неплатник аліментів (понад три місяці);



у складі сім’ї є власник більше одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях або житла, що належить людині на праві спільної сумісної чи пайової власності та розташованої у сільській місцевості);



якщо загальна площа квартири перевищує 130 кквадратних метрів а приватного будинку – 230 квадратних метрів (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей);



якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї зі складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менш як 5 років (крім мопеда та причепа) та/або більше одного транспортного засобу, з року випуску якого пройшло менш як 15 років.



Про які зміни волиняни мають повідомляти Пенсійний фонд



Громадянин, якому призначено житлову субсидію, протягом 30 календарних днів з моменту змін, які впливають на призначення субсидії, зобов’язаний поінформувати про це Пенсійний фонд в області.



Йдеться про:



зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства, їх соціального статусу, зміни у складі сім’ї членів домогосподарства;



зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;



зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;



перебування за кордоном громадянина зі складу домогосподарства або члена сім’ї зі складу домогосподарства сукупно більш як 60 днів;



здійснення одноразової покупки на суму понад 50 тисяч гривень, а також придбання або набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень;



набуття права власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа);



здійснення операцій із купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Варто зазначити, що ці операції сумуються, тобто йдеться не про одноразову купівлю, а про всі операції в загальній сумі 50 тисяч гривень протягом 12 місяців;



отримання громадянином, якому призначено житлову субсидію, або членом його сім’ї одноразово доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму;



відкриття депозитного банківського рахунку на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень, або придбання облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень;

настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла.

