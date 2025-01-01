Підтвердили загибель на війні Героя із громади поблизу Луцька

У Підгайцівській громаді з глибоким сумом підтвердили загибель захисника Українина війні.Про це йдеться у повідомленні громади у фейсбуці.«Громада з невимовним болем і сумом сповіщає про трагічну звістку: підтверджено загибель нашого земляка, солдата Кухарчука Сергія Васильовича, 21.09.1976 року народження, жителя села Лище», - йдеться у повідомленні.Герой, водій управління взводу інженерно-саперної роти, загинув 2 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі села Зелений Кут Волноваського району Донецької області.Солдат Сергій Кухарчук, вірний військовій присязі, віддав своє життя за свободу і незалежність України. Він до останнього подиху захищав наш спокій, нашу землю і наше майбутнє.«Схиляємо голови у глибокій скорботі. Висловлюємо найщиріші співчуття дружині, дітям, усім рідним, близьким та побратимам загиблого Героя. Просимо мешканців громади гідно вшанувати нашого Захисника та провести його в останню дорогу», - закликали у громаді.Завтра, 28 жовтня, відбудеться церемонія прощання:• орієнтовно о 10:00 тіло загиблого Героя забиратимуть від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (м. Луцьк, вул. Стефаника) та везтимуть до його рідної домівки в с. Лище (вул. Молодіжна, 29 Б).• орієнтовно о 10:30 просять усіх приєднатися до формування Живого коридору від в'їзду в село Лище до початку вулиці Молодіжна, звідки піша хода попрямує до домівки, де відбудеться літія.Чин похорону служитимуть у місцевій церкві Різдва Іоанна Хрестителя.Поховають Захисника на кладовищі, що розташоване на вулиці Центральній у рідному селі.