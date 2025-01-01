Через ремонт мережі без гарячої води в Луцьку – 12 багатоповерхівок
Сьогодні, 12:01
Понад десяток багатоповерхівок у Луцьку тимчасово відключені від гарячого водопостачання у зв’язку із ремонтними роботами на мережі.
Про це у фейсбуці повідомляє ДКП «Луцьктепло».
Для завершення робіт із реконструкції теплової мережі на просп. Соборності, на два дні зупинено роботу центральних теплових пунктів на вул. Чорновола, 2-Г та вул. Карпенка-Карого, 11-Б, у зв’язку із чим подачу гарячої води було зупинено для 12 житлових будинків 55-го кварталу.
Мова йде про ділянку магістральної теплової мережі діаметром 426/560 мм протяжністю 157 м (у дво-трубному обчисленні), прокладеної вздовж житлового будинку на проспекті Соборності, 42, під проїжджою частиною та до теплової камери на проспекті Соборності, 13.
«Варто зазначити, що впродовж усього періоду реконструкції, не відбувалося перерв у наданні гарячої води, але для виконання робіт в тепловій камері та з’єднання нових трубопроводів з існуючими, виникла необхідність в зупинці експлуатації мережі, що живить 55-ий квартал. Відновлення послуг – після завершення робіт», - йдеться у повідомленні.
