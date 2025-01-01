Через ремонт мережі без гарячої води в Луцьку – 12 багатоповерхівок

Понад десяток багатоповерхівок у Луцьку тимчасовоу зв’язку із ремонтними роботами на мережі.Про це у фейсбуці повідомляє ДКП «Луцьктепло».Для завершення робіт із реконструкції теплової мережі на просп. Соборності, на два дні зупинено роботу центральних теплових пунктів на вул. Чорновола, 2-Г та вул. Карпенка-Карого, 11-Б, у зв’язку із чим подачу гарячої води було зупинено для 12 житлових будинків 55-го кварталу.Мова йде про ділянку магістральної теплової мережі діаметром 426/560 мм протяжністю 157 м (у дво-трубному обчисленні), прокладеної вздовж житлового будинку на проспекті Соборності, 42, під проїжджою частиною та до теплової камери на проспекті Соборності, 13.«Варто зазначити, що впродовж усього періоду реконструкції, не відбувалося перерв у наданні гарячої води, але для виконання робіт в тепловій камері та з’єднання нових трубопроводів з існуючими, виникла необхідність в зупинці експлуатації мережі, що живить 55-ий квартал. Відновлення послуг – після завершення робіт», - йдеться у повідомленні.