Росія обходить санкції на арктичний газ через Китай
Сьогодні, 11:13
Попри спроби США та союзників паралізувати російську енергетику, москва продовжує експортувати скраплений природний газ із проєкту Arctic LNG 2. Із серпня з заводу вже відправлено 11 танкерів, основним напрямком став китайський порт Бейхай, який став транзитним вузлом для підсанкційного російського газу.
Про це пише The Wall Street Journal.
Схема вигідна обом сторонам: кремль отримує додаткові доходи для фінансування війни проти України, а Китай користується зниженою ціною на газ, не побоюючись реакції Вашингтона.
США намагалися заблокувати Arctic LNG 2, зупинивши постачання обладнання та логістики, але росія обійшла обмеження завдяки старим судам і так званому «тіньовому флоту». Велика Британія вже запровадила санкції проти термінала, тоді як Пекін виступає проти «односторонніх обмежень».
Попри нестачу танкерів і технічні проблеми через заміну західних турбін китайськими, росія продовжує постачання, що ставить під сумнів ефективність нових санкцій США.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише The Wall Street Journal.
Схема вигідна обом сторонам: кремль отримує додаткові доходи для фінансування війни проти України, а Китай користується зниженою ціною на газ, не побоюючись реакції Вашингтона.
США намагалися заблокувати Arctic LNG 2, зупинивши постачання обладнання та логістики, але росія обійшла обмеження завдяки старим судам і так званому «тіньовому флоту». Велика Британія вже запровадила санкції проти термінала, тоді як Пекін виступає проти «односторонніх обмежень».
Попри нестачу танкерів і технічні проблеми через заміну західних турбін китайськими, росія продовжує постачання, що ставить під сумнів ефективність нових санкцій США.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянин торгував авто, які ввозив як гуманітарну допомогу
Сьогодні, 11:37
Росія обходить санкції на арктичний газ через Китай
Сьогодні, 11:13
Опублікували відео аварії на кільці біля «Променя» в Луцьку
Сьогодні, 10:42