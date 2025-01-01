Росія обходить санкції на арктичний газ через Китай

паралізувати російську енергетику, москва продовжує експортувати скраплений природний газ із проєкту Arctic LNG 2. Із серпня з заводу вже відправлено 11 танкерів, основним напрямком став китайський порт Бейхай, який став транзитним вузлом для підсанкційного російського газу.



Про це пише



Схема вигідна обом сторонам: кремль отримує додаткові доходи для фінансування війни проти України, а Китай користується зниженою ціною на газ, не побоюючись реакції Вашингтона.



США намагалися заблокувати Arctic LNG 2, зупинивши постачання обладнання та логістики, але росія обійшла обмеження завдяки старим судам і так званому «тіньовому флоту». Велика Британія вже запровадила санкції проти термінала, тоді як Пекін виступає проти «односторонніх обмежень».



Попри нестачу танкерів і технічні проблеми через заміну західних турбін китайськими, росія продовжує постачання, що ставить під сумнів ефективність нових санкцій США.





