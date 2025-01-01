Росія обходить санкції на арктичний газ через Китай

Росія обходить санкції на арктичний газ через Китай
Попри спроби США та союзників паралізувати російську енергетику, москва продовжує експортувати скраплений природний газ із проєкту Arctic LNG 2. Із серпня з заводу вже відправлено 11 танкерів, основним напрямком став китайський порт Бейхай, який став транзитним вузлом для підсанкційного російського газу.

Про це пише The Wall Street Journal.

Схема вигідна обом сторонам: кремль отримує додаткові доходи для фінансування війни проти України, а Китай користується зниженою ціною на газ, не побоюючись реакції Вашингтона.

США намагалися заблокувати Arctic LNG 2, зупинивши постачання обладнання та логістики, але росія обійшла обмеження завдяки старим судам і так званому «тіньовому флоту». Велика Британія вже запровадила санкції проти термінала, тоді як Пекін виступає проти «односторонніх обмежень».

Попри нестачу танкерів і технічні проблеми через заміну західних турбін китайськими, росія продовжує постачання, що ставить під сумнів ефективність нових санкцій США.


