Волинянин торгував авто, які ввозив як гуманітарну допомогу

Волинянин торгував авто, які ввозив як гуманітарну допомогу
Володимирський міський суд виніс вирок підприємцю Юрію Драпуку за продаж чотирьох автомобілів, які він привіз з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги.

Завдяки незаконній схемі обвинувачений заробив 1,8 млн грн. За скоєне йому призначили 255 тис. грн штрафу, пише zaxid.net.

Як йдеться у вироку суду від 22 жовтня, упродовж червня-липня 2025 року Юрій Драпук організував схему з продажу автомобілів, привезених з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. За даними слідства, обвинувачений встиг продати щонайменше чотири автомобілі (Audi A6, BMW X5, Jeep Grand Cherokee та Audi Q7) загальною вартістю 1 881 244 грн.

У суді чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся. Відомо, що він уродженець села Головне Волинської області, неодружений, має одну неповнолітню дитину, раніше судимий не був.

Згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, Юрій Драпук зареєстрований як ФОП з квітня 2022 року. Основна його діяльність — вантажні перевезення автомобілями та допоміжні послуги у сфері транспорту.

Суддя Ірина Кусік визнала Юрія Драпука винним за ч. 1 ст. 201-4 та ч. 1 ст. 209 ККУ (контрабанда, вчинена у значному розмірі та відмивання грошей) й призначила 255 тис. грн штрафу. Крім того, обвинуваченому на рік заборонили ввозити на митну територію України підакцизні товари. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трамп вважає, що війна в Україні стане «дев’ятою», яку він врегулює
Сьогодні, 12:10
Через ремонт мережі без гарячої води в Луцьку – 12 багатоповерхівок
Сьогодні, 12:01
Волинянин торгував авто, які ввозив як гуманітарну допомогу
Сьогодні, 11:37
Росія обходить санкції на арктичний газ через Китай
Сьогодні, 11:13
Як обрати кухонні стільці, що створюють комфорт і гармонію у домі
Сьогодні, 10:54
Медіа
відео
1/8