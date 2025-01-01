Волинянин ввозив автівки «для ЗСУ» і продавав
Сьогодні, 09:55
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині викрили схему незаконного переміщення транспортних засобів через митний кордон України.
Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.
Встановлено, що житель Ковельщини закуповував автомобілі в Литовській Республіці та ввозив їх через пункти пропуску Львівської та Волинської митниць.
Під час перетину митного кордону автівки декларували як гуманітарну допомогу для потреб Збройних Сил України, використовуючи реквізити благодійної організації. Надалі фігурант продавав транспорт приватним особам за готівку або ж розбирав на запчастини для подальшої реалізації.
Детективи повідомили волинянину про підозру у контрабанді та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Обвинувальний акт скеровано до суду.
