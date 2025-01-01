Водоканал радить лучанам зробити запас води: причина

У зв’язку із ліквідацією аварії «Луцькводоканал» радить мешканцям частини обласного центру зробити запас води.

Про це КП «Луцькводоканал» повідомляє у фейсбуці.

У зв’язку з аварійною ситуацією на центральному водогоні на вулиці Карпенка-Карого сьогодні, 5 вересня, з 09:00 і до завершення ремонтних робіт у центральній частині міста, у Привокзальному, Вишкові та в районі Київського майдану буде понижений тиск подачі води.

Комунальники рекомендують мешканцям зробити запас води на час проведення робіт.

