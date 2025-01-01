Лучан попередили про обмеження водопостачання через аварію
Сьогодні, 09:58
У зв’язку з ліквідацією аварійної ситуації на території Дубнівської насосної станції сьогодні, 25 серпня, з 09:00 і до завершення робіт у Луцьку буде понижений тиск води.
Про це у фейсбуці повідомляє КП «Луцькводоканал».
Обмеження з водопостачанням стосуватиметься:
• центральної частини міста;
• проспекту Волі;
• Привокзального району;
• Старого міста
