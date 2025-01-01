Лучан попередили про обмеження водопостачання через аварію





Про це у фейсбуці повідомляє КП «Луцькводоканал».



Обмеження з водопостачанням стосуватиметься:



• центральної частини міста;

• проспекту Волі;

• Привокзального району;

• Старого міста



У зв'язку з ліквідацією аварійної ситуації на території Дубнівської насосної станції сьогодні, 25 серпня, з 09:00 і до завершення робіт у Луцьку буде понижений тиск води.

