Лучан попередили про обмеження водопостачання через аварію

Лучан попередили про обмеження водопостачання через аварію
У зв’язку з ліквідацією аварійної ситуації на території Дубнівської насосної станції сьогодні, 25 серпня, з 09:00 і до завершення робіт у Луцьку буде понижений тиск води.

Про це у фейсбуці повідомляє КП «Луцькводоканал».

Обмеження з водопостачанням стосуватиметься:

• центральної частини міста;
• проспекту Волі;
• Привокзального району;
• Старого міста

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський посмертно нагородив Героя із Волині
Сьогодні, 10:22
Венс заявив, що війна в Україні може завершитися упродовж 6 місяців
Сьогодні, 10:07
Лучан попередили про обмеження водопостачання через аварію
Сьогодні, 09:58
ППО збила 76 із 104 запущених росією дронів
Сьогодні, 09:41
На Київщині семирічний хлопчик застрелив сусідську дівчинку з батьківської рушниці, - поліція
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
На очисних спорудах Луцька розпочали роботи «на пів століття» На очисних спорудах Луцька розпочали роботи «на пів століття»
24 липня, 12:40
Аварія залишила без води частину мешканців міста на Волині Аварія залишила без води частину мешканців міста на Волині
03 липня, 12:25
Частина Луцька завтра буде без води: у чому причина Частина Луцька завтра буде без води: у чому причина
07 травня, 11:20
Через падіння рівня води у річках на Волині почали акумулювати воду Через падіння рівня води у річках на Волині почали акумулювати воду
12 березня, 10:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині виявили масштабну незаконну вирубку дерев на понад 18 мільйонів
Сьогодні, 14:02
 0
Чоловікам віком до 25 років можуть дозволити виїзд за кордон: у Раді зареєстрували законопроєкт
Сьогодні, 13:33
 0
У Луцьку у День незалежності народився козак на ймення Ато, якому подарували першу вишиванку
Сьогодні, 13:11
 0
Понад 10 років волинянка виготовляє ляльки-мотанки для допомоги війську
Сьогодні, 12:49
 0
Нічний обстріл Сумщини: поранено шестеро цивільних
Сьогодні, 12:01
 0
Медіа
відео
1/8