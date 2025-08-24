Венс заявив, що війна в Україні може завершитися упродовж 6 місяців

Джей Ді Венс заявив, що війна Росії проти України може завершитися упродовж найближчих шести місяців.



Про це він сказав інтерв’ю каналу NBC, яке цитує



Венс висловив оптимізм щодо "енергійної дипломатії" президента США Дональда Трампа.



"Зараз у нас є президент, який бере участь в енергійній дипломатії, щоб спробувати зупинити вбивства. Я думаю, що американський народ повинен пишатися цим. І яким би не був результат, чи закінчиться війна через 3 місяці, чи через 6 місяців – сподіваюсь, не більше, – ми повинні пишатися тим, що у нас є президент, який намагається зупинити вбивства", - йдеться в повідомленні.



Водночас Венс визнав, що переговорний процес непростий.



"Іноді нам здається, що ми досягли значного прогресу в переговорах з росіянами, а іноді, як сказав президент, він дуже розчарований росіянами,"- сказав Венс.



Венс наголосив, що завершення війни залежатиме від того, чи зможуть Росія та Україна знайти "золоту середину".



Венс також побачив "значні поступки" росіян американцям у питанні війни в Україні через те, що вони нібито вже не прагнуть встановити у Києві маріонетковий режим і нібито згодні на певні гарантії безпеки для України.



"Я думаю, що росіяни пішли на значні поступки президенту Трампу вперше за три з половиною роки. Вони насправді були готові проявити гнучкість щодо деяких своїх основних вимог, про які вони говорили, що було б необхідно для припинення війни", - сказав Венс.



За його словами, повної згоди ще немає, інакше війна була б закінчена.



"Я не казав, що вони поступилися у всьому, але те, на що вони погодилися – це визнання того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни, вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, це, звичайно, було головною вимогою на початку, і, що важливо, вони визнали, що буде гарантована певна безпека", - резюмував Венс.



Водночас він визнав, що в питанні території поступок з російської сторони немає.

