ППО збила 76 із 104 запущених росією дронів

ППО збила 76 із 104 запущених росією дронів
У ніч на 25 серпня українська протиповітряна оборона знешкодила 76 із 104 запущених Росією дронів. Зафіксували влучання 28 БпЛА на 15 локаціях, і падіння уламків на 4 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 25 серпня (із 19.00 24 серпня) противник 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Венс заявив, що війна в Україні може завершитися упродовж 6 місяців
Сьогодні, 10:07
Лучан попередили про обмеження водопостачання через аварію
Сьогодні, 09:58
ППО збила 76 із 104 запущених росією дронів
Сьогодні, 09:41
На Київщині семирічний хлопчик застрелив сусідську дівчинку з батьківської рушниці, - поліція
Сьогодні, 09:15
Постала на місці храму, котрий згорів: на Волині освятили каплицю
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Чоловікам віком до 25 років можуть дозволити виїзд за кордон: у Раді зареєстрували законопроєкт Чоловікам віком до 25 років можуть дозволити виїзд за кордон: у Раді зареєстрували законопроєкт
Сьогодні, 13:33
Повернувся додому з полону колишній мер Херсона, який не пішов на співпрацю з окупантами, та двоє журналістів Повернувся додому з полону колишній мер Херсона, який не пішов на співпрацю з окупантами, та двоє журналістів
Сьогодні, 10:49
Венс заявив, що війна в Україні може завершитися упродовж 6 місяців Венс заявив, що війна в Україні може завершитися упродовж 6 місяців
Сьогодні, 10:07
Венс назвав нові можливі терміни завершення війни в Україні Венс назвав нові можливі терміни завершення війни в Україні
24 серпня, 23:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині виявили масштабну незаконну вирубку дерев на понад 18 мільйонів
Сьогодні, 14:02
 0
Чоловікам віком до 25 років можуть дозволити виїзд за кордон: у Раді зареєстрували законопроєкт
Сьогодні, 13:33
 0
У Луцьку у День незалежності народився козак на ймення Ато, якому подарували першу вишиванку
Сьогодні, 13:11
 0
Понад 10 років волинянка виготовляє ляльки-мотанки для допомоги війську
Сьогодні, 12:49
 0
Нічний обстріл Сумщини: поранено шестеро цивільних
Сьогодні, 12:01
 0
Медіа
відео
1/8