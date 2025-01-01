ППО збила 76 із 104 запущених росією дронів





Про це повідомили у Повітряних силах.



"У ніч на 25 серпня (із 19.00 24 серпня) противник 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф", – йдеться у повідомленні.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

У ніч на 25 серпня українська протиповітряна оборона знешкодила 76 із 104 запущених Росією дронів. Зафіксували влучання 28 БпЛА на 15 локаціях, і падіння уламків на 4 локаціях.

