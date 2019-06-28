На Київщині семирічний хлопчик застрелив сусідську дівчинку з батьківської рушниці, - поліція
Сьогодні, 09:15
На Київщині семирічний хлопчик, граючись із сусідською шестирічною дівчинкою, застрелив її з мисливської рушниці.
Про це повідомили в поліції Київської області.
Інцидент трапився ще надвечір 23 серпня. За даними правоохоронців, діти гралися в будинку, однак потім хлопчик узяв до рук батьківську мисливську рушницю та вистрілив у дівчинку, через що вона померла.
Правоохоронці затримали батька хлопчика. А слідчі відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.
Щодо батька хлопчика розпочали кримінальне провадження за фактами злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї — ст. 166 та ст. 264 Кримінального кодексу України.
