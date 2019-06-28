На Київщині семирічний хлопчик застрелив сусідську дівчинку з батьківської рушниці, - поліція

На Київщині семирічний хлопчик застрелив сусідську дівчинку з батьківської рушниці, - поліція
На Київщині семирічний хлопчик, граючись із сусідською шестирічною дівчинкою, застрелив її з мисливської рушниці.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Інцидент трапився ще надвечір 23 серпня. За даними правоохоронців, діти гралися в будинку, однак потім хлопчик узяв до рук батьківську мисливську рушницю та вистрілив у дівчинку, через що вона померла.

Правоохоронці затримали батька хлопчика. А слідчі відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Щодо батька хлопчика розпочали кримінальне провадження за фактами злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї — ст. 166 та ст. 264 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: хлопчик, рушниця, Київщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
зе-СУКА ганебний нелігетим зе-клоун трикратно краущий пенсії в помираючих від недоїдання без недоступних без грошей ПЕНСІОНЕРІВ! іМПІЧМЕНТ ЗЛОДІЮ зеленському і садити довічнно на НАРИ зе-гадину!!!
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучан попередили про обмеження водопостачання через аварію
Сьогодні, 09:58
ППО збила 76 із 104 запущених росією дронів
Сьогодні, 09:41
На Київщині семирічний хлопчик застрелив сусідську дівчинку з батьківської рушниці, - поліція
Сьогодні, 09:15
Постала на місці храму, котрий згорів: на Волині освятили каплицю
Сьогодні, 08:20
У Луцьку відбудеться Відкритий кубок із середньовічного бою
Сьогодні, 07:15
Схожі новини
Хлопчика, який на Рівненщині собі прострелив ногу, не змогли вдало прооперувати Хлопчика, який на Рівненщині собі прострелив ногу, не змогли вдало прооперувати
28 червня, 2019, 22:25
На Київщині викрали 9-річного хлопчика - ціна життя 10 тисяч На Київщині викрали 9-річного хлопчика - ціна життя 10 тисяч
30 січня, 2017, 10:35
У Луцьку загубився маленький хлопчик: допомогли патрульні У Луцьку загубився маленький хлопчик: допомогли патрульні
15 серпня, 13:01
На Київщині мікроавтобус, в якому не було водія, покотився на 9-річного хлопчика: він загинув На Київщині мікроавтобус, в якому не було водія, покотився на 9-річного хлопчика: він загинув
11 липня, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині виявили масштабну незаконну вирубку дерев на понад 18 мільйонів
Сьогодні, 14:02
 0
Чоловікам віком до 25 років можуть дозволити виїзд за кордон: у Раді зареєстрували законопроєкт
Сьогодні, 13:33
 0
У Луцьку у День незалежності народився козак на ймення Ато, якому подарували першу вишиванку
Сьогодні, 13:11
 0
Понад 10 років волинянка виготовляє ляльки-мотанки для допомоги війську
Сьогодні, 12:49
 0
Нічний обстріл Сумщини: поранено шестеро цивільних
Сьогодні, 12:01
 0
Медіа
відео
1/8