Постала на місці храму, котрий згорів: на Волині освятили каплицю





– Розказують, що й хмари великої не було. Гримнув грім і блискавка влучила у дзвіницю. Виникла пожежа. Люди забігли в церкву і повиносили багато речей. Згодом ними користувалися в сусідніх храмах, – розповідає мешканець села Микола Голуб. Його мама Надія Голуб чи не єдина мешканка села, яка пам’ятає старий храм. На жаль, через поважний вік та стан здоров’я не змогла бути присутньою на освяченні каплиці. Та пан Микола поділився старою світлиною, на якій мешканці Березович зазнімкувалися поруч з храмом, пише



Місце, де був храм, притягувало людей до себе. Тут Григорій Луцюк років двадцять тому встановив хрест. Біля нього молилися молоді пари, які не могли мати дітей. Березовичівці пам’ятають, як мінімум п’ять пар, які сюди їздили, молилися, Бог благословив нащадками.



Тепер тут красива капличка, яка сяє позолотою. До її встановлення доклалося чимало людей. Найбільше ініціатори – Юрій та Ірина Цихоцькі. А ще воїни третього батальйону сотої бригади – березовичівець Микола Пенко, Володимир Гринюк з Іванич, Олександр Середніченко з Білої Церкви, Олександр Петренко з Володимира, Олена Гайфуліна з Криму.



До речі, споруджено капличку на паєві Людмили Жук, яка жодним словом не заперечила, а навпаки підтримала ініціативу.



Світило сонце, молилися священники, хрестилися люди, співав хор та літали молоді лелеки. Ніби робили коло пошани над каплицею. Юрій Цихоцький це помітив і сказав, що нарешті все склалося в одне ціле. Вони кілька разів збиралися будувати капличку, але завжди щось перешкоджало. І лелеки, які поруч мають гніздо, в попередні роки ніяк не могли висидіти потомство. Цьогоріч з гнізда готуються у вирій березовичівські лелеки і літають вони над

каплицею. В Бога, лелек і березовичівців все склалося…



Після завершенні освячення, отець Микола Гінайло привітав парафіян з історичною подією для їхнього села та закликав молитися в першу чергу за воїнів та нашу рідну землю. Слово подяки мешканцям села висловив отець Антон Татарченко, котрий зачитав імена жертводавців та закликав на них Боже благословіння на многії літа.



Завершилось дійство проникливим виконанням пісні «Через поле України ішла БожаМати».





