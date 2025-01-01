У Луцьку відбудеться Відкритий кубок із середньовічного бою

У Луцьку відбудеться Відкритий кубок із середньовічного бою
На вихідних, 6–7 вересня, у Луцьку відбудеться щорічний Відкритий кубок України із середньовічного бою «Середньовічний Лучеськ».

Організатором став клуб середньовічного бою «Айна Бера Луцьк», передає misto media.

У змаганнях візьмуть участь спортсмени з усієї України, а також із Польщі. Серед них — кандидати в майстри спорту і майстри спорту. Захід організовують, аби розвивати неолімпійський вид спорту та популяризувати цей рух.

У програмі:

лицарські бої;

стрільба з лука;

фехтування;

ярмарок майстрів;

смачна кухня.

Номінації, у яких змагатимуться лицарі:

Дуельні поєдинки:

щит і меч;

баклер і меч;

довгий меч;

алебарда.

Бугурти:

3 на 3 (жінки);

5 на 5 (чоловіки);

10 на 10 (чоловіки);

всі на всі (чоловіки).

Правила боїв можна прочитати у соцмережах.

Усі кошти організатори спрямують на підтримку Збройних сил України, зокрема спортсменів, які боронять країну.

Минулого року за два дні на ЗСУ зібрали 120 тис. грн.

Коли: 6—7 вересня. Початок о 10:00.

Де: Луцький замок, вул. Кафедральна, 1-А.

Ціна квитків:

на один день:

дорослий — 300 грн;

дитячий — 200 грн;

на два дні:

дорослий — 400 грн;

дитячий — 300 грн.

Їх можна буде придбати за декілька днів до події онлайн, а також на вході у замок. Діти до шести років та військові можуть відвідати захід безоплатно (за наявності документів).

