У Луцьку відбудеться Відкритий кубок із середньовічного бою
Сьогодні, 07:15
На вихідних, 6–7 вересня, у Луцьку відбудеться щорічний Відкритий кубок України із середньовічного бою «Середньовічний Лучеськ».
Організатором став клуб середньовічного бою «Айна Бера Луцьк», передає misto media.
У змаганнях візьмуть участь спортсмени з усієї України, а також із Польщі. Серед них — кандидати в майстри спорту і майстри спорту. Захід організовують, аби розвивати неолімпійський вид спорту та популяризувати цей рух.
У програмі:
лицарські бої;
стрільба з лука;
фехтування;
ярмарок майстрів;
смачна кухня.
Номінації, у яких змагатимуться лицарі:
Дуельні поєдинки:
щит і меч;
баклер і меч;
довгий меч;
алебарда.
Бугурти:
3 на 3 (жінки);
5 на 5 (чоловіки);
10 на 10 (чоловіки);
всі на всі (чоловіки).
Правила боїв можна прочитати у соцмережах.
Усі кошти організатори спрямують на підтримку Збройних сил України, зокрема спортсменів, які боронять країну.
Минулого року за два дні на ЗСУ зібрали 120 тис. грн.
Коли: 6—7 вересня. Початок о 10:00.
Де: Луцький замок, вул. Кафедральна, 1-А.
Ціна квитків:
на один день:
дорослий — 300 грн;
дитячий — 200 грн;
на два дні:
дорослий — 400 грн;
дитячий — 300 грн.
Їх можна буде придбати за декілька днів до події онлайн, а також на вході у замок. Діти до шести років та військові можуть відвідати захід безоплатно (за наявності документів).
