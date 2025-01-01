У Луцьку відбудеться Відкритий кубок із середньовічного бою





Організатором став клуб середньовічного бою «Айна Бера Луцьк», передає



У змаганнях візьмуть участь спортсмени з усієї України, а також із Польщі. Серед них — кандидати в майстри спорту і майстри спорту. Захід організовують, аби розвивати неолімпійський вид спорту та популяризувати цей рух.



У програмі:



лицарські бої;



стрільба з лука;



фехтування;



ярмарок майстрів;



смачна кухня.



Номінації, у яких змагатимуться лицарі:



Дуельні поєдинки:



щит і меч;



баклер і меч;



довгий меч;



алебарда.



Бугурти:



3 на 3 (жінки);



5 на 5 (чоловіки);



10 на 10 (чоловіки);



всі на всі (чоловіки).



Правила боїв можна прочитати у соцмережах.



Усі кошти організатори спрямують на підтримку Збройних сил України, зокрема спортсменів, які боронять країну.



Минулого року за два дні на ЗСУ зібрали 120 тис. грн.



Коли: 6—7 вересня. Початок о 10:00.



Де: Луцький замок, вул. Кафедральна, 1-А.



Ціна квитків:



на один день:



дорослий — 300 грн;



дитячий — 200 грн;



на два дні:



дорослий — 400 грн;



дитячий — 300 грн.



Їх можна буде придбати за декілька днів до події онлайн, а також на вході у замок. Діти до шести років та військові можуть відвідати захід безоплатно (за наявності документів).

