В Україні стрімко дешевшають яблука

В Україні стрімко дешевшають яблука
Хоча збирання врожаю яблук в Україні розпочалося нещодавно, ціни на них швидко падають. Головна причина — низький попит на літні сорти врожаю 2025 року.

Про це пише EastFruit.

За останній тиждень ціни на яблука знизилися в середньому на 12% і зараз коливаються від 35 до 45 грн/кг (0,85-1,09 долара), залежно від сорту та обсягу партії. Гуртові компанії та роздрібні мережі ще продають торішні яблука, переважно з Польщі.

Зниження цін також пояснюється сезонним зростанням пропозиції українських яблук, тоді як попит залишається невисоким. Цікаво, що попри падіння цін зараз яблука продаються в середньому у 2,2 раза дорожче, ніж минулого року в цей самий період.

Нагадаємо, в Україні зафіксували зниження споживчих цін у липні вперше за останні два роки. Ціни зменшилися на 0,2% порівняно з червнем. Одночасно сповільнилася річна інфляція — з 14,3% у червні до 14,1% у липні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: продукти, ринок, ціна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Постала на місці храму, котрий згорів: на Волині освятили каплицю
Сьогодні, 08:20
У Луцьку відбудеться Відкритий кубок із середньовічного бою
Сьогодні, 07:15
В Україні стрімко дешевшають яблука
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 25 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 25 серпня: прогноз
Сьогодні, 01:30
Схожі новини
Ще один овоч борщового набору стрімко дешевшає: яка причина Ще один овоч борщового набору стрімко дешевшає: яка причина
22 серпня, 05:17
Ціни на кавуни в Україні: як вони змінилися Ціни на кавуни в Україні: як вони змінилися
17 серпня, 05:17
Сезон консервації у розпалі: які ціни на помідори, огірки та перець на луцьких ринках Сезон консервації у розпалі: які ціни на помідори, огірки та перець на луцьких ринках
15 серпня, 22:44
На ринку у Луцьку – ажіотаж за товарами: що згрібають з прилавків На ринку у Луцьку – ажіотаж за товарами: що згрібають з прилавків
07 серпня, 20:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині виявили масштабну незаконну вирубку дерев на понад 18 мільйонів
Сьогодні, 14:02
 0
Чоловікам віком до 25 років можуть дозволити виїзд за кордон: у Раді зареєстрували законопроєкт
Сьогодні, 13:33
 0
У Луцьку у День незалежності народився козак на ймення Ато, якому подарували першу вишиванку
Сьогодні, 13:11
 0
Понад 10 років волинянка виготовляє ляльки-мотанки для допомоги війську
Сьогодні, 12:49
 0
Нічний обстріл Сумщини: поранено шестеро цивільних
Сьогодні, 12:01
 0
Медіа
відео
1/8