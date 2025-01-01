В Україні стрімко дешевшають яблука

Хоча збирання врожаю яблук в Україні розпочалося нещодавно, ціни на них швидко падають. Головна причина — низький попит на літні сорти врожаю 2025 року.Про це пише EastFruit.За останній тиждень ціни на яблука знизилися в середньому на 12% і зараз коливаються від 35 до 45 грн/кг (0,85-1,09 долара), залежно від сорту та обсягу партії. Гуртові компанії та роздрібні мережі ще продають торішні яблука, переважно з Польщі.Зниження цін також пояснюється сезонним зростанням пропозиції українських яблук, тоді як попит залишається невисоким. Цікаво, що попри падіння цін зараз яблука продаються в середньому у 2,2 раза дорожче, ніж минулого року в цей самий період.Нагадаємо, в Україні зафіксували зниження споживчих цін у липні вперше за останні два роки. Ціни зменшилися на 0,2% порівняно з червнем. Одночасно сповільнилася річна інфляція — з 14,3% у червні до 14,1% у липні.