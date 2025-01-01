Зеленський посмертно нагородив Героя із Волині

Зеленський посмертно нагородив Героя із Волині
Президент Володимир Зеленський відзначив орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) 23-річного воїна Національної гвардії Іллю Чолака з Рожища, який загинув у січні 2025 року в бою на Донеччині.

Про це повідомляє Рожищенська міськрада.

23 серпня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав Указ №624/2025 «Про відзначення державними нагородами України».

За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджено солдата Іллю Васильовича Чолака, 2001 року народження.

Солдат 15-ої бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Національної гвардії України Ілля Чолак мужньо виконував свій військовий обов’язок і загинув 5 січня 2025 року на позиції БпЛА «Імператор» біля околиць населеного пункту Єлизаветівка Покровського району Донецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: нагорода, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повернувся додому з полону колишній мер Херсона, який не пішов на співпрацю з окупантами, та двоє журналістів
Сьогодні, 10:49
СБУ спіймала агентку фсб, яка готувала удари по північних регіонах
Сьогодні, 10:34
Зеленський посмертно нагородив Героя із Волині
Сьогодні, 10:22
Венс заявив, що війна в Україні може завершитися упродовж 6 місяців
Сьогодні, 10:07
Лучан попередили про обмеження водопостачання через аварію
Сьогодні, 09:58
Схожі новини
Нагороду полеглого Героя з Волині отримала його мати Нагороду полеглого Героя з Волині отримала його мати
22 серпня, 12:09
Рідним загиблих воїнів з Волині вручили посмерті нагороди Героїв. ФОТО Рідним загиблих воїнів з Волині вручили посмерті нагороди Героїв. ФОТО
10 липня, 08:25
Матері загиблого воїна з Волині вручили посмертні нагороди сина. ФОТО Матері загиблого воїна з Волині вручили посмертні нагороди сина. ФОТО
02 липня, 08:25
Бойовий медик з Волині посмертно отримав найвищу державну нагороду Бойовий медик з Волині посмертно отримав найвищу державну нагороду
30 червня, 12:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині виявили масштабну незаконну вирубку дерев на понад 18 мільйонів
Сьогодні, 14:02
 0
Чоловікам віком до 25 років можуть дозволити виїзд за кордон: у Раді зареєстрували законопроєкт
Сьогодні, 13:33
 0
У Луцьку у День незалежності народився козак на ймення Ато, якому подарували першу вишиванку
Сьогодні, 13:11
 0
Понад 10 років волинянка виготовляє ляльки-мотанки для допомоги війську
Сьогодні, 12:49
 0
Нічний обстріл Сумщини: поранено шестеро цивільних
Сьогодні, 12:01
 0
Медіа
відео
1/8