Зеленський посмертно нагородив Героя із Волині

Володимир Зеленський відзначив орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) 23-річного воїна Національної гвардії Іллю Чолака з Рожища, який загинув у січні 2025 року в бою на Донеччині.



Про це повідомляє Рожищенська міськрада.



23 серпня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав Указ №624/2025 «Про відзначення державними нагородами України».



За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджено солдата Іллю Васильовича Чолака, 2001 року народження.



Солдат 15-ої бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Національної гвардії України Ілля Чолак мужньо виконував свій військовий обов’язок і загинув 5 січня 2025 року на позиції БпЛА «Імператор» біля околиць населеного пункту Єлизаветівка Покровського району Донецької області.

Президент відзначив орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) 23-річного воїна Національної гвардії Іллі Чолака з Рожища, який загинув в бою на Донеччині.

Про це повідомляє Рожищенська міськрада.

23 серпня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав Указ №624/2025 «Про відзначення державними нагородами України».

За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджено солдата Іллю Васильовича Чолака, 2001 року народження.

Солдат 15-ої бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Національної гвардії України Ілля Чолак мужньо виконував свій військовий обов'язок і загинув 5 січня 2025 року на позиції БпЛА «Імператор» біля околиць населеного пункту Єлизаветівка Покровського району Донецької області.

