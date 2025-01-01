Зеленський посмертно нагородив Героя із Волині
Сьогодні, 10:22
Президент Володимир Зеленський відзначив орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) 23-річного воїна Національної гвардії Іллю Чолака з Рожища, який загинув у січні 2025 року в бою на Донеччині.
Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
23 серпня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав Указ №624/2025 «Про відзначення державними нагородами України».
За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджено солдата Іллю Васильовича Чолака, 2001 року народження.
Солдат 15-ої бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Національної гвардії України Ілля Чолак мужньо виконував свій військовий обов’язок і загинув 5 січня 2025 року на позиції БпЛА «Імператор» біля околиць населеного пункту Єлизаветівка Покровського району Донецької області.
