Повернувся додому з полону колишній мер Херсона, який не пішов на співпрацю з окупантами, та двоє журналістів

З російського полону повернули колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка та журналістів Дмитра Хилюка й Марка Каліуша.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, пише Громадське.

Звільнити з полону вдалось українських журналістів — Дмитро Хилюк і Марк Каліуш були незаконно затримані окупантами в 2022 та 2023 роках.

Повернувся додому й колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами.

Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов із батальйону «Госпітальєри», який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі «Азовсталь».

Згідно з домовленостями у Стамбулі, сьогодні повернули додому українських військових, водночас у межах чергового 68-го обміну були визволені восьмеро цивільних українців.

Що відомо про Володимира Миколаєнка

Ексглаву Херсона російські військові викрали 18 квітня 2022 року. Як розповідала його дружина Марина, ввечері того дня посадовцеві зателефонував товариш і покликав на зустріч, після того Миколаєнко телефонував один раз. Більше чоловік не виходив на зв’язок. Миколаєнка незаконно утримували у виправній колонії №7 міста Пакіно Владимирської області.

Миколаєнка мали обміняти у травні цього року, але він поступився місцем тяжкохворому полоненому. Про це розповідала його племінниця Ганна Коршун-Самчук.

Володимир Миколаєнко очолював Херсон із 2014 до 2020 року. Він також був учасником місцевого Євромайдану.

Більше про Дмитра Хилюка

3 березня 2022 року росіяни викрали журналіста Дмитра Хилюка під час окупації частини Київської області. Його схопили на подвір’ї власного дому в Козаровичах під Києвом. Спочатку чоловіка утримували на території окупованого Димера, згодом вивезли в росію. Згодом журналіста етапували з Новозибківської в'язниці до виправної колонії №7 у Пакіно Владимирської області рф.

Улітку 2024 року стало відомо, що Дмитро сильно схуд і важить не більш ніж 45 кілограмів — про це «Репортерам без кордонів» розповів звільнений із російського полону український військовий, який рік провів із Дмитром в одній камері.

Що відомо про Марка Каліуша

Як пише Інститут масової інформації, Марк Каліуш — один з адміністраторів телеграм-каналів «РІА-Мелітополь» та «Мелітополь — це Україна», яких затримали російські окупанти 20 серпня 2023 року в Мелітополі. Його разом з іншими адміністраторами звинуватили в тероризмі, шпигунстві та співпраці з українськими спецслужбами.

Додамо, що у День Незалежності Україна та росія обмінялися військовополоненими й цивільними. Під час цього обміну додому повернулися воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.

