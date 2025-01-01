У лікарні на Волині жінці провели складну операцію з пересадки власної шкіри

Хірурги Володимирського ТМО виконали складну операцію з пересадки власної шкіри пацієнта.

Про це повідомили у медзакладі.

"Хірурги Володимирського ТМО провели складну операцію пацієнтці з в’ялогранулюючою раною передньої черевної стінки великих розмірів.
Наші фахівці виконали аутодермопластику – метод трансплантації власної шкіри пацієнта, що допомагає відновити шкіру та прискорити процес загоєння. Цей метод використовують у роботі хірурги та травматологи для лікування опіків, глибоких ран, трофічних виразок та інших обширних пошкоджень шкіри", - йдеться в повідомленні.

Такий метод дає змогу:

значно скоротити час відновлення

мінімізувати ризики ускладнень та повернути комфорт і якість життя.

"Дякуємо команді хірургів та всьому персоналу відділення за професіоналізм, а пацієнтці бажаємо швидкого одужання!" - зазначають у лікарні.

