Зупинилося серце Героя Віктора Ковальчука з Волині

Рожищенська громада на Волині – у жалобі. Помер демобілізований захисник Україниз Духча.Про це у фейсбуці повідомила Рожищенська міськрада.Сьогодні, 5 вересня, Рожищенська громада прощатиметься з ще одним Героєм – Віктором Григоровичем Ковальчуком, 1977 року народження, життя котрого забрала важка недуга.«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.Траур за загиблим Героєм триватиме з 5 до 7 вересня включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Попрощатися з мужнім воїном та віддати останню шану Героєві, котрий близько двох років захищав Україну, можна сьогодні о 13.00 год. у селі Духче (вул. Миру, 27).