Зупинилося серце Героя Віктора Ковальчука з Волині
Сьогодні, 11:07
Рожищенська громада на Волині – у жалобі. Помер демобілізований захисник України Віктор Ковальчук з Духча.
Про це у фейсбуці повідомила Рожищенська міськрада.
Сьогодні, 5 вересня, Рожищенська громада прощатиметься з ще одним Героєм – Віктором Григоровичем Ковальчуком, 1977 року народження, життя котрого забрала важка недуга.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 5 до 7 вересня включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Попрощатися з мужнім воїном та віддати останню шану Героєві, котрий близько двох років захищав Україну, можна сьогодні о 13.00 год. у селі Духче (вул. Миру, 27).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Рожищенська міськрада.
Сьогодні, 5 вересня, Рожищенська громада прощатиметься з ще одним Героєм – Віктором Григоровичем Ковальчуком, 1977 року народження, життя котрого забрала важка недуга.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 5 до 7 вересня включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Попрощатися з мужнім воїном та віддати останню шану Героєві, котрий близько двох років захищав Україну, можна сьогодні о 13.00 год. у селі Духче (вул. Миру, 27).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як готують воїнів у волинській бригаді: у мережу потрапили фото
Сьогодні, 11:45
Зупинилося серце Героя Віктора Ковальчука з Волині
Сьогодні, 11:07
Колишній топподатківець у Києві «відмив» 1,5 мільярда
Сьогодні, 10:58