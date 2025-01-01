Зупинилося серце Героя Віктора Ковальчука з Волині

Рожищенська громада на Волині – у жалобі. Помер демобілізований захисник України Віктор Ковальчук з Духча.

Про це у фейсбуці повідомила Рожищенська міськрада.

Сьогодні, 5 вересня, Рожищенська громада прощатиметься з ще одним Героєм – Віктором Григоровичем Ковальчуком, 1977 року народження, життя котрого забрала важка недуга.

«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 5 до 7 вересня включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Попрощатися з мужнім воїном та віддати останню шану Героєві, котрий близько двох років захищав Україну, можна сьогодні о 13.00 год. у селі Духче (вул. Миру, 27).

