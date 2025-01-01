Як готують воїнів у волинській бригаді: у мережу потрапили фото

У соцмережах опублікували світлини ізу волинській 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.Про це військова частина повідомила у фейсбуці.«Ще раз! Не зупиняйся!» - лунають слова інструктора.«Вірю в тебе! Давай! Ти зможеш! О, красава!» - додає він, коли боєць нарешті правильно завершує вправу.Кожен рух - доведений до автоматизму. Кожна помилка - розбирається до деталей. Кожен успіх - відзначається, навіть якщо це просто правильно закинута граната.Навчання - це не лише про зброю. Це про витривалість, дисципліну і дух. Про вміння не здаватися, навіть коли здається, що не можеш більше дихати. Про здатність триматися заради побратима, який поруч.БЗВП на базі Князівської бригади триває. Навчання серед своїх дає відмінний результат.