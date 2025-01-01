Як готують воїнів у волинській бригаді: у мережу потрапили фото
Сьогодні, 11:45
У соцмережах опублікували світлини із підготовки військовослужбовців у волинській 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.
Про це військова частина повідомила у фейсбуці.
«Ще раз! Не зупиняйся!» - лунають слова інструктора.
«Вірю в тебе! Давай! Ти зможеш! О, красава!» - додає він, коли боєць нарешті правильно завершує вправу.
Кожен рух - доведений до автоматизму. Кожна помилка - розбирається до деталей. Кожен успіх - відзначається, навіть якщо це просто правильно закинута граната.
Навчання - це не лише про зброю. Це про витривалість, дисципліну і дух. Про вміння не здаватися, навіть коли здається, що не можеш більше дихати. Про здатність триматися заради побратима, який поруч.
БЗВП на базі Князівської бригади триває. Навчання серед своїх дає відмінний результат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це військова частина повідомила у фейсбуці.
«Ще раз! Не зупиняйся!» - лунають слова інструктора.
«Вірю в тебе! Давай! Ти зможеш! О, красава!» - додає він, коли боєць нарешті правильно завершує вправу.
Кожен рух - доведений до автоматизму. Кожна помилка - розбирається до деталей. Кожен успіх - відзначається, навіть якщо це просто правильно закинута граната.
Навчання - це не лише про зброю. Це про витривалість, дисципліну і дух. Про вміння не здаватися, навіть коли здається, що не можеш більше дихати. Про здатність триматися заради побратима, який поруч.
БЗВП на базі Князівської бригади триває. Навчання серед своїх дає відмінний результат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Обстріл Донеччини: 5 загиблих, 2 поранених
Сьогодні, 12:03
Як готують воїнів у волинській бригаді: у мережу потрапили фото
Сьогодні, 11:45
Зупинилося серце Героя Віктора Ковальчука з Волині
Сьогодні, 11:07