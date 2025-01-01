Як готують воїнів у волинській бригаді: у мережу потрапили фото

Як готують воїнів у волинській бригаді: у мережу потрапили фото
У соцмережах опублікували світлини із підготовки військовослужбовців у волинській 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.

Про це військова частина повідомила у фейсбуці.


«Ще раз! Не зупиняйся!» - лунають слова інструктора.

«Вірю в тебе! Давай! Ти зможеш! О, красава!» - додає він, коли боєць нарешті правильно завершує вправу.

Кожен рух - доведений до автоматизму. Кожна помилка - розбирається до деталей. Кожен успіх - відзначається, навіть якщо це просто правильно закинута граната.

Навчання - це не лише про зброю. Це про витривалість, дисципліну і дух. Про вміння не здаватися, навіть коли здається, що не можеш більше дихати. Про здатність триматися заради побратима, який поруч.

БЗВП на базі Князівської бригади триває. Навчання серед своїх дає відмінний результат.
