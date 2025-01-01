З піхотинця в інструктори БпЛА: військовий 14 бригади навчає бійців тактик пілотування
Сьогодні, 14:08
Військовослужбовець 14 окремої механізованої бригади на псевдо "Лис" на початку повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист країни. Після трьох отриманих поранень на фронті бійця перевели на інструктора з зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів.
Відеоісторію про захисника підготував пресцентр волинської бригади, передає Суспільне.
"Маю бойовий досвід, 2014-2016 роки проходив строкову службу. Потім пішов добровільно в АТО. За цей час отримав кілька контузій. У 2016 році демобілізувався. На початку повномасштабної війни за покликом зсередини пішов служити", — розповів боєць.
За час служби "Лис" отримав поранення, здебільшого осколкові. Перше поранення сталося у 2022-му після атаки російських військових з РПГ. Вдруге осколкові поранення отримав у 2023-му внаслідок обстрілу з міномета. Третє поранення у спину й плече внаслідок скиду з російського дрона отримав під час виходу з позиції, коли групу "засіли" вночі.
"У нашому батальйоні всі інструктори без виключення мають бойовий досвід, проходили певний бойовий шлях і всі вони так чи інакше є вихідцями з піхоти. На своїй посаді я готую хлопців займатися тим, що я сам колись практикував — це скиди, розвідка з дронів різного типу. Також за потреби проводимо вогневу підготовку, інженерну і трохи саперну", — сказав інструктор.
Військовослужбовець додав, що батальйон безпілотних систем "Сапсан" 14 ОМБр — перспективний, і кожен боєць постійно навчається та вдосконалюється.
Довідково: Долучитися до батальйону безпілотних систем "Сапсан" 14 бригади імені князя Романа Великого можна на сайті або за телефоном +380968463154.
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Відеоісторію про захисника підготував пресцентр волинської бригади, передає Суспільне.
"Маю бойовий досвід, 2014-2016 роки проходив строкову службу. Потім пішов добровільно в АТО. За цей час отримав кілька контузій. У 2016 році демобілізувався. На початку повномасштабної війни за покликом зсередини пішов служити", — розповів боєць.
За час служби "Лис" отримав поранення, здебільшого осколкові. Перше поранення сталося у 2022-му після атаки російських військових з РПГ. Вдруге осколкові поранення отримав у 2023-му внаслідок обстрілу з міномета. Третє поранення у спину й плече внаслідок скиду з російського дрона отримав під час виходу з позиції, коли групу "засіли" вночі.
"У нашому батальйоні всі інструктори без виключення мають бойовий досвід, проходили певний бойовий шлях і всі вони так чи інакше є вихідцями з піхоти. На своїй посаді я готую хлопців займатися тим, що я сам колись практикував — це скиди, розвідка з дронів різного типу. Також за потреби проводимо вогневу підготовку, інженерну і трохи саперну", — сказав інструктор.
Військовослужбовець додав, що батальйон безпілотних систем "Сапсан" 14 ОМБр — перспективний, і кожен боєць постійно навчається та вдосконалюється.
Довідково: Долучитися до батальйону безпілотних систем "Сапсан" 14 бригади імені князя Романа Великого можна на сайті або за телефоном +380968463154.
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