З піхотинця в інструктори БпЛА: військовий 14 бригади навчає бійців тактик пілотування

"Лис" на початку повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист країни. Після трьох отриманих поранень на фронті бійця перевели на інструктора з зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів.



Відеоісторію про захисника підготував пресцентр волинської бригади, передає



"Маю бойовий досвід, 2014-2016 роки проходив строкову службу. Потім пішов добровільно в АТО. За цей час отримав кілька контузій. У 2016 році демобілізувався. На початку повномасштабної війни за покликом зсередини пішов служити", — розповів боєць.



За час служби "Лис" отримав поранення, здебільшого осколкові. Перше поранення сталося у 2022-му після атаки російських військових з РПГ. Вдруге осколкові поранення отримав у 2023-му внаслідок обстрілу з міномета. Третє поранення у спину й плече внаслідок скиду з російського дрона отримав під час виходу з позиції, коли групу "засіли" вночі.



"У нашому батальйоні всі інструктори без виключення мають бойовий досвід, проходили певний бойовий шлях і всі вони так чи інакше є вихідцями з піхоти. На своїй посаді я готую хлопців займатися тим, що я сам колись практикував — це скиди, розвідка з дронів різного типу. Також за потреби проводимо вогневу підготовку, інженерну і трохи саперну", — сказав інструктор.

Військовослужбовець додав, що батальйон безпілотних систем "Сапсан" 14 ОМБр — перспективний, і кожен боєць постійно навчається та вдосконалюється.



Довідково: Долучитися до батальйону безпілотних систем "Сапсан" 14 бригади імені князя Романа Великого можна на сайті або за телефоном +380968463154.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовець 14 окремої механізованої бригади на псевдона початку повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист країни. Після трьох отриманих поранень на фронті бійця перевели на інструктора з зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів.Відеоісторію про захисника підготував пресцентр волинської бригади, передає Суспільне "Маю бойовий досвід, 2014-2016 роки проходив строкову службу. Потім пішов добровільно в АТО. За цей час отримав кілька контузій. У 2016 році демобілізувався. На початку повномасштабної війни за покликом зсередини пішов служити", — розповів боєць.За час служби "Лис" отримав поранення, здебільшого осколкові. Перше поранення сталося у 2022-му після атаки російських військових з РПГ. Вдруге осколкові поранення отримав у 2023-му внаслідок обстрілу з міномета. Третє поранення у спину й плече внаслідок скиду з російського дрона отримав під час виходу з позиції, коли групу "засіли" вночі."У нашому батальйоні всі інструктори без виключення мають бойовий досвід, проходили певний бойовий шлях і всі вони так чи інакше є вихідцями з піхоти. На своїй посаді я готую хлопців займатися тим, що я сам колись практикував — це скиди, розвідка з дронів різного типу. Також за потреби проводимо вогневу підготовку, інженерну і трохи саперну", — сказав інструктор.Військовослужбовець додав, що батальйон безпілотних систем "Сапсан" 14 ОМБр — перспективний, і кожен боєць постійно навчається та вдосконалюється.Довідково: Долучитися до батальйону безпілотних систем "Сапсан" 14 бригади імені князя Романа Великого можна на сайті або за телефоном +380968463154.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію