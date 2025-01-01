З піхотинця в інструктори БпЛА: військовий 14 бригади навчає бійців тактик пілотування

З піхотинця в інструктори БпЛА: військовий 14 бригади навчає бійців тактик пілотування
Військовослужбовець 14 окремої механізованої бригади на псевдо "Лис" на початку повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист країни. Після трьох отриманих поранень на фронті бійця перевели на інструктора з зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів.

Відеоісторію про захисника підготував пресцентр волинської бригади, передає Суспільне.

"Маю бойовий досвід, 2014-2016 роки проходив строкову службу. Потім пішов добровільно в АТО. За цей час отримав кілька контузій. У 2016 році демобілізувався. На початку повномасштабної війни за покликом зсередини пішов служити", — розповів боєць.

За час служби "Лис" отримав поранення, здебільшого осколкові. Перше поранення сталося у 2022-му після атаки російських військових з РПГ. Вдруге осколкові поранення отримав у 2023-му внаслідок обстрілу з міномета. Третє поранення у спину й плече внаслідок скиду з російського дрона отримав під час виходу з позиції, коли групу "засіли" вночі.

"У нашому батальйоні всі інструктори без виключення мають бойовий досвід, проходили певний бойовий шлях і всі вони так чи інакше є вихідцями з піхоти. На своїй посаді я готую хлопців займатися тим, що я сам колись практикував — це скиди, розвідка з дронів різного типу. Також за потреби проводимо вогневу підготовку, інженерну і трохи саперну", — сказав інструктор.
Військовослужбовець додав, що батальйон безпілотних систем "Сапсан" 14 ОМБр — перспективний, і кожен боєць постійно навчається та вдосконалюється.

Довідково: Долучитися до батальйону безпілотних систем "Сапсан" 14 бригади імені князя Романа Великого можна на сайті або за телефоном +380968463154.

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Теги: війна, історії військових
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