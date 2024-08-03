Фермер з Волині власноруч змайствував ефективний пристрій для розпушення ґрунту та знищення бур’янів

На Волині триває сезон обробітку картоплі — щорічна весняна кампанія, яка для місцевих фермерів означає початок справжньої роботи на полях. У селах, де городина — не просто їжа, а спосіб життя і джерело прибутку, картопля займає особливе місце. Саме зараз, поки земля ще достатньо волога, а сонце не надто палке, господарі активно борються з бур’янами, рихлять ґрунт і готують поле до формування бульб.Про це пише ВСН.У селі Ужова Луцького району фермервирішив не покладатися лише на готову техніку. Він власноруч сконструював сітчасту борону — простий, але ефективний пристрій для розпушення ґрунту та знищення бур’янів. Каже, виготовлення зайняло близько двох тижнів. Працював переважно з підручними матеріалами, підганяв кожен вузол під себе. І хоч вигляд у цієї борони, як сам зізнається, не надто презентабельний — служить вона вже багато років і показує відмінний результат.Принцип дії дуже простий: металева сітка зварена у формі решітки тягнеться за трактором або мотоблоком і злегка «прочісує» верхній шар ґрунту. Це допомагає не лише знищити дрібні бур’яни, що тільки-но з’явилися, а й забезпечує доступ повітря до коренів майбутньої картоплі. Такий підхід дозволяє уникнути зайвої хімії на полі, що сьогодні — великий плюс як для довкілля, так і для здоров’я споживачів.