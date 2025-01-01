Україна та Росія провели другий етап обміну у форматі "1000 на 1000": кого повернули
Сьогодні, 14:50
Україна та Росія провели другий етап обміну в межах формату "1000 на 1000", про який домовилися на переговорах у Стамбулі 16 травня. Додому повернулися 307 військовослужбовців.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram 24 травня. Учора відбувся перший етап обміну. Завтра, 25 травня, очікується третій раунд.
Серед повернених сьогодні — військовослужбовці ЗСУ, прикордонники та нацгвардійці. За два дні цього обміну додому повернули 697 людей, серед яких є військовополонені та цивільні заручники.
У межах обміну повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Нацгвардії.
З окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше, уточнили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
Омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що наймолодшому звільненому — 25 років, найстаршому — 61 рік. Є низка чоловіків із хворобами та пораненнями.
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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram 24 травня. Учора відбувся перший етап обміну. Завтра, 25 травня, очікується третій раунд.
Серед повернених сьогодні — військовослужбовці ЗСУ, прикордонники та нацгвардійці. За два дні цього обміну додому повернули 697 людей, серед яких є військовополонені та цивільні заручники.
У межах обміну повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Нацгвардії.
З окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше, уточнили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
Омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що наймолодшому звільненому — 25 років, найстаршому — 61 рік. Є низка чоловіків із хворобами та пораненнями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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