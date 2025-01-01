Баєрка з Луцька купує речі за кордоном для українського актора Тараса Цимбалюка

Скільки заробляють баєри брендових речей та що шукають українці у бутіках за кордоном – говорили у подкастііз волинською бізнеследіВідео уже з'явилось на ютуб-каналі медійниці.Тетяна Ващук відома як власниця мережі салонів краси Forever young у Луцьку, Ковелі та Ратному. Також жінку знають українські модники та модниці як баєра – їй під силу привезти оригінали дороговартісних речей, взуття та аксесуарів відомих світових брендів, у тому числі із найсвіжіших колекцій. А ще Тетяна керує школою позашкільної освіти «Інвентор».Жінка виховує п'ятьох дітей, має козу та обожнює свого інстаграмного пса Карамельку.«Баєр – це менеджер покупки. Я організовую вашу покупку в той час, коли я маю на цей час, коли я на це розраховую, планую, коли я їду собі за покупками, я паралельно і можу привести вам ваші покупки... З ювелірними виробами є на даний момент складнощі, тому що в нас в Україні заборонено купувати коштовні вироби і годинники. Тимчасово в зв'язку з таким от політичним станом в Україні... Тому тут дуже добре звернутися до байєра, так мовити би... Я співпрацюю з мультибрендовими бутіками, як по одягу, так і по ювелірним виробам. І можу вам привести ювелірні вироби відомих ювелірних будинків зі знижкою», – розповіла Тетяна.Баєрка наголосила, що привозить замовникам лише оригінали.«Нема сенсу продавати поганий товар за хороший, тому що це одноразова акція. Ти один раз одну річ одній людині продасиш і можеш закривати свою групу, тому що це вже все, це вже все зіпсовано. Не на цьому все будується, розумієте? Якби ти хотів купувати копії, ти сидів би дома, нікуди би не їздив, купив би всі копії світу по ціні однієї сумки «Шанель» і ходив би кожен день в іншому. А це зовсім інше, розумієте, оригінальна річ, вона навіть, я рахую, має іншу енергетику», – додала бізнеследі.Наталка Вочтович поцікавилась, що найважче у баєрстві.«Я не можу сказати, що щось найважче. Це треба мати везіння, щоб від початку до кінця клієнт отримав свою річ бажану, без ніяких перешкод, тому що це все дорогі речі і дуже багато є бажаючих на ці речі, які, так сказати, не мають права на них», – наголосила Тетяна.З її слів, баєр заробляє 10 відсотків від вартості покупки. Тобто, умовно кажучи, якщо річ вартує 500 €, то для замовника вона вартуватиме 550 євро.До слова, найдорожчу річ, яку Тетяна привозила як баєр – це годинник Rolex за 50 тиcяч доларів.Розпитала Наталка і про зіркових клієнтів.«Тарас Цимбалюк замовляв», – поділилась секретом Тетяна.