Луцька громада у скорботі: на передовій загинули п'ятеро Героїв з Луцька

На передовій загинули п'ятеро захисників із Луцька.Про тяжку втрату повідомив Луцький міський головаЛучанин, 04.11.1971 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-снайпера механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.Рядовий Кравченко Сергій Володимирович загинув 24.06.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.Лучанин, 28.05.1994 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду зовнішнього пілота (оператора) безпілотних літальних апаратів відділення безпілотних літальних апаратів 1 механізованого батальйону.Старший солдат Гнатюк Назарій Леонідович загинув 15.05.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Комар Донецької області.Лучанин, 06.05.1981 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 3 відділення ударних безпілотних комплексів 1 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 1 роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем.Молодший сержант Малихін Юрій Вікторович загинув 23.05.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.Лучанин, 18.05.1978 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта батальйону безпілотних систем.Сержант Веремчук Микола Володимирович загинув 23.05.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.Лучанин, 23.09.1996 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду зовнішнього пілота (оператора) безпілотних літальних апаратів 3 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 2 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 1 роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем.Солдат Каплун Олексій Олександрович загинув 23.05.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих.