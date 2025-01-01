Луцька громада у скорботі: на передовій загинули п'ятеро Героїв з Луцька
Сьогодні, 16:19
На передовій загинули п'ятеро захисників із Луцька.
Про тяжку втрату повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Кравченко Сергій Володимирович, 04.11.1971 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-снайпера механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.
Рядовий Кравченко Сергій Володимирович загинув 24.06.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.
Лучанин Гнатюк Назарій Леонідович, 28.05.1994 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду зовнішнього пілота (оператора) безпілотних літальних апаратів відділення безпілотних літальних апаратів 1 механізованого батальйону.
Старший солдат Гнатюк Назарій Леонідович загинув 15.05.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Комар Донецької області.
Лучанин Малихін Юрій Вікторович, 06.05.1981 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 3 відділення ударних безпілотних комплексів 1 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 1 роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем.
Молодший сержант Малихін Юрій Вікторович загинув 23.05.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.
Лучанин Веремчук Микола Володимирович, 18.05.1978 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта батальйону безпілотних систем.
Сержант Веремчук Микола Володимирович загинув 23.05.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.
Лучанин Каплун Олексій Олександрович, 23.09.1996 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду зовнішнього пілота (оператора) безпілотних літальних апаратів 3 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 2 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 1 роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем.
Солдат Каплун Олексій Олександрович загинув 23.05.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих.
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Про тяжку втрату повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Кравченко Сергій Володимирович, 04.11.1971 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-снайпера механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.
Рядовий Кравченко Сергій Володимирович загинув 24.06.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.
Лучанин Гнатюк Назарій Леонідович, 28.05.1994 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду зовнішнього пілота (оператора) безпілотних літальних апаратів відділення безпілотних літальних апаратів 1 механізованого батальйону.
Старший солдат Гнатюк Назарій Леонідович загинув 15.05.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Комар Донецької області.
Лучанин Малихін Юрій Вікторович, 06.05.1981 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 3 відділення ударних безпілотних комплексів 1 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 1 роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем.
Молодший сержант Малихін Юрій Вікторович загинув 23.05.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.
Лучанин Веремчук Микола Володимирович, 18.05.1978 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта батальйону безпілотних систем.
Сержант Веремчук Микола Володимирович загинув 23.05.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.
Лучанин Каплун Олексій Олександрович, 23.09.1996 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду зовнішнього пілота (оператора) безпілотних літальних апаратів 3 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 2 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 1 роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем.
Солдат Каплун Олексій Олександрович загинув 23.05.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих.
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