На Волині лісівники хочуть витрати 20 мільйонів на догляд за лісом
Сьогодні, 18:02
На Волині лісники планують витрати майже 20 мільйонів на догляд за лісом.
Про це стало відомо на сайту Прозоро, - пише ВолиньUA.
Зокрема, послуги з догляду за лісом планують придбати для Любомльського, Ратнівського, Маневицького, Ківерцівського, Камінь-Каширського та Любешівського надлісництв.
Найбільшу суму планують витратити для Ківерцівського та Маневицького надлісництв.
Згідно інформації на сайті закупівель сума витрат виглядає так:
· Ківерцівське надлісництво - 7 157 500 грн;
· Маневицьке надлісництво - 4 776 733,33 грн;
· Камінь-Каширське надлісництво - 2 607 266,67 грн (проте тут наразі торги не відбулися через відсутність пропозицій);
· Ратнівське надлісництво - 2 004 833,33 грн;
· Любомльське надлісництво - 1 723 333,33 грн;
· Любешівське надлісництво - 1 050 000 грн.
Ці кошти лісники планують витратити на догляди за лісовими культурами, природним поновленням, лісорозведенням та за плантаціями новорічних ялинок з використанням кущорізу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стало відомо на сайту Прозоро, - пише ВолиньUA.
Зокрема, послуги з догляду за лісом планують придбати для Любомльського, Ратнівського, Маневицького, Ківерцівського, Камінь-Каширського та Любешівського надлісництв.
Найбільшу суму планують витратити для Ківерцівського та Маневицького надлісництв.
Згідно інформації на сайті закупівель сума витрат виглядає так:
· Ківерцівське надлісництво - 7 157 500 грн;
· Маневицьке надлісництво - 4 776 733,33 грн;
· Камінь-Каширське надлісництво - 2 607 266,67 грн (проте тут наразі торги не відбулися через відсутність пропозицій);
· Ратнівське надлісництво - 2 004 833,33 грн;
· Любомльське надлісництво - 1 723 333,33 грн;
· Любешівське надлісництво - 1 050 000 грн.
Ці кошти лісники планують витратити на догляди за лісовими культурами, природним поновленням, лісорозведенням та за плантаціями новорічних ялинок з використанням кущорізу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Біля Луцька здають в оренду на півстоліття землю зі ставками
Сьогодні, 19:14
На Волині лісівники хочуть витрати 20 мільйонів на догляд за лісом
Сьогодні, 18:02
Убивство Портнова в Іспанії: яку інформацію отримало МЗС України
Сьогодні, 17:15