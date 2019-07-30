На Волині лісівники хочуть витрати 20 мільйонів на догляд за лісом





Про це стало відомо на сайту Прозоро, - пише



Зокрема, послуги з догляду за лісом планують придбати для Любомльського, Ратнівського, Маневицького, Ківерцівського, Камінь-Каширського та Любешівського надлісництв.



Найбільшу суму планують витратити для Ківерцівського та Маневицького надлісництв.



Згідно інформації на сайті закупівель сума витрат виглядає так:



· Ківерцівське надлісництво - 7 157 500 грн;



· Маневицьке надлісництво - 4 776 733,33 грн;



· Камінь-Каширське надлісництво - 2 607 266,67 грн (проте тут наразі торги не відбулися через відсутність пропозицій);



· Ратнівське надлісництво - 2 004 833,33 грн;



· Любомльське надлісництво - 1 723 333,33 грн;



· Любешівське надлісництво - 1 050 000 грн.



Ці кошти лісники планують витратити на догляди за лісовими культурами, природним поновленням, лісорозведенням та за плантаціями новорічних ялинок з використанням кущорізу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині лісники планують витрати майже 20 мільйонів на догляд за лісом.Про це стало відомо на сайту Прозоро, - пише ВолиньUA Зокрема, послуги з догляду за лісом планують придбати для Любомльського, Ратнівського, Маневицького, Ківерцівського, Камінь-Каширського та Любешівського надлісництв.Найбільшу суму планують витратити для Ківерцівського та Маневицького надлісництв.Згідно інформації на сайті закупівель сума витрат виглядає так:· Ківерцівське надлісництво - 7 157 500 грн;· Маневицьке надлісництво - 4 776 733,33 грн;· Камінь-Каширське надлісництво - 2 607 266,67 грн (проте тут наразі торги не відбулися через відсутність пропозицій);· Ратнівське надлісництво - 2 004 833,33 грн;· Любомльське надлісництво - 1 723 333,33 грн;· Любешівське надлісництво - 1 050 000 грн.Ці кошти лісники планують витратити на догляди за лісовими культурами, природним поновленням, лісорозведенням та за плантаціями новорічних ялинок з використанням кущорізу.

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