На Волині лісівники хочуть витрати 20 мільйонів на догляд за лісом

На Волині лісівники хочуть витрати 20 мільйонів на догляд за лісом
На Волині лісники планують витрати майже 20 мільйонів на догляд за лісом.

Про це стало відомо на сайту Прозоро, - пише ВолиньUA.

Зокрема, послуги з догляду за лісом планують придбати для Любомльського, Ратнівського, Маневицького, Ківерцівського, Камінь-Каширського та Любешівського надлісництв.

Найбільшу суму планують витратити для Ківерцівського та Маневицького надлісництв.

Згідно інформації на сайті закупівель сума витрат виглядає так:

· Ківерцівське надлісництво - 7 157 500 грн;

· Маневицьке надлісництво - 4 776 733,33 грн;

· Камінь-Каширське надлісництво - 2 607 266,67 грн (проте тут наразі торги не відбулися через відсутність пропозицій);

· Ратнівське надлісництво - 2 004 833,33 грн;

· Любомльське надлісництво - 1 723 333,33 грн;

· Любешівське надлісництво - 1 050 000 грн.

Ці кошти лісники планують витратити на догляди за лісовими культурами, природним поновленням, лісорозведенням та за плантаціями новорічних ялинок з використанням кущорізу.


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Теги: ліс, догляд
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