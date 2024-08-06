Біля Луцька здають в оренду на півстоліття землю зі ставками





Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише



«Продаж права оренди земельної ділянки водного фонду, площею 1,0000 га, кадастровий номер: 0722880900:04:000:0154, у комплексі з розташованим на ній водними об'єктами площею 0,3463 га і 0,2484 га, за адресою: Волинська область, Луцький район, за межами населеного пункту с. Буяни, категорія земель – землі водного фонду, цільове призначення – для рибогосподарських потреб (КВЦПЗ- 10.07)», - йдеться в описі лоту.



Організатором аукціону є Торчинська селищна рада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біля села Буяни Луцького району хочуть здати в оренду на 49 років земельну ділянку з водоймами.Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA «Продаж права оренди земельної ділянки водного фонду, площею 1,0000 га, кадастровий номер: 0722880900:04:000:0154, у комплексі з розташованим на ній водними об'єктами площею 0,3463 га і 0,2484 га, за адресою: Волинська область, Луцький район, за межами населеного пункту с. Буяни, категорія земель – землі водного фонду, цільове призначення – для рибогосподарських потреб (КВЦПЗ- 10.07)», - йдеться в описі лоту.Організатором аукціону є Торчинська селищна рада.

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