Біля Луцька здають в оренду на півстоліття землю зі ставками

Біля Луцька здають в оренду на півстоліття землю зі ставками
Біля села Буяни Луцького району хочуть здати в оренду на 49 років земельну ділянку з водоймами.

Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA.

«Продаж права оренди земельної ділянки водного фонду, площею 1,0000 га, кадастровий номер: 0722880900:04:000:0154, у комплексі з розташованим на ній водними об'єктами площею 0,3463 га і 0,2484 га, за адресою: Волинська область, Луцький район, за межами населеного пункту с. Буяни, категорія земель – землі водного фонду, цільове призначення – для рибогосподарських потреб (КВЦПЗ- 10.07)», - йдеться в описі лоту.

Організатором аукціону є Торчинська селищна рада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: оренда, земля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля Луцька здають в оренду на півстоліття землю зі ставками
Сьогодні, 19:14
На Волині лісівники хочуть витрати 20 мільйонів на догляд за лісом
Сьогодні, 18:02
Убивство Портнова в Іспанії: яку інформацію отримало МЗС України
Сьогодні, 17:15
Луцька громада у скорботі: на передовій загинули п'ятеро Героїв з Луцька
Сьогодні, 16:19
Баєрка з Луцька купує речі за кордоном для українського актора Тараса Цимбалюка
Сьогодні, 16:18
Схожі новини
Під Луцьком хочуть здати в оренду понад 15 гектарів землі сільськогосподарського призначення Під Луцьком хочуть здати в оренду понад 15 гектарів землі сільськогосподарського призначення
06 серпня, 2024, 20:38
Скільки волиняни заробляють на землі, яку здають в оренду Скільки волиняни заробляють на землі, яку здають в оренду
02 листопада, 2023, 02:17
Двоє волинян незаконно використовували землю: з них хочуть стягнути 165 тисяч плати Двоє волинян незаконно використовували землю: з них хочуть стягнути 165 тисяч плати
15 лютого, 2022, 11:40
На Волині із орендаря стягнули 1,7 мільйона гривень заборгованої плати за землю На Волині із орендаря стягнули 1,7 мільйона гривень заборгованої плати за землю
08 липня, 2021, 09:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля Луцька здають в оренду на півстоліття землю зі ставками
Сьогодні, 19:14
 0
На Волині лісівники хочуть витрати 20 мільйонів на догляд за лісом
Сьогодні, 18:02
 0
Убивство Портнова в Іспанії: яку інформацію отримало МЗС України
Сьогодні, 17:15
 0
Луцька громада у скорботі: на передовій загинули п'ятеро Героїв з Луцька
Сьогодні, 16:19
 0
Баєрка з Луцька купує речі за кордоном для українського актора Тараса Цимбалюка
Сьогодні, 16:18
 0
Медіа
відео
1/8