Біля Луцька здають в оренду на півстоліття землю зі ставками
Сьогодні, 19:14
Біля села Буяни Луцького району хочуть здати в оренду на 49 років земельну ділянку з водоймами.
Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA.
«Продаж права оренди земельної ділянки водного фонду, площею 1,0000 га, кадастровий номер: 0722880900:04:000:0154, у комплексі з розташованим на ній водними об'єктами площею 0,3463 га і 0,2484 га, за адресою: Волинська область, Луцький район, за межами населеного пункту с. Буяни, категорія земель – землі водного фонду, цільове призначення – для рибогосподарських потреб (КВЦПЗ- 10.07)», - йдеться в описі лоту.
Організатором аукціону є Торчинська селищна рада.
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Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA.
«Продаж права оренди земельної ділянки водного фонду, площею 1,0000 га, кадастровий номер: 0722880900:04:000:0154, у комплексі з розташованим на ній водними об'єктами площею 0,3463 га і 0,2484 га, за адресою: Волинська область, Луцький район, за межами населеного пункту с. Буяни, категорія земель – землі водного фонду, цільове призначення – для рибогосподарських потреб (КВЦПЗ- 10.07)», - йдеться в описі лоту.
Організатором аукціону є Торчинська селищна рада.
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