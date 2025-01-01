Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 25 травня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.



Температура вночі 4-6° тепла, вдень 13-15° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.



Температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.Температура вночі 4-6° тепла, вдень 13-15° тепла.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.Температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16° тепла.

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