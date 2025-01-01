Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 25 травня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-6° тепла, вдень 13-15° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16° тепла.

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Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
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