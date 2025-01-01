Захищаючи Україну, загинув син заслуженого артиста України, 30-річний лучанин Назар Гнатюк
Сьогодні, 20:29
Колектив Волинського драмтеатру глибоко сумує та висловлює щирі співчуття родині заслуженого артиста України Леоніда Гнатюка у зв’язку з непоправною втратою сина Назарія.
Про це повідомляють на сторінці театру.
"Він загинув на війні. Ми розділяємо ваш біль та скорботу. Назар – наш колега, машиніст сцени. З 2016 року він віддано служив сцені до літа 2023 року, коли його мобілізували до лав Збройних Сил України.
28 травня йому б виповнився лише 31 рік", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про місце і час прощання та поховання поінформують згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляють на сторінці театру.
"Він загинув на війні. Ми розділяємо ваш біль та скорботу. Назар – наш колега, машиніст сцени. З 2016 року він віддано служив сцені до літа 2023 року, коли його мобілізували до лав Збройних Сил України.
28 травня йому б виповнився лише 31 рік", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про місце і час прощання та поховання поінформують згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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