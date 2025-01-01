Захищаючи Україну, загинув син заслуженого артиста України, 30-річний лучанин Назар Гнатюк

Леоніда Гнатюка у зв’язку з непоправною втратою сина Назарія.



Про це



"Він загинув на війні. Ми розділяємо ваш біль та скорботу. Назар – наш колега, машиніст сцени. З 2016 року він віддано служив сцені до літа 2023 року, коли його мобілізували до лав Збройних Сил України.



28 травня йому б виповнився лише 31 рік", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про місце і час прощання та поховання поінформують згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колектив Волинського драмтеатру глибоко сумує та висловлює щирі співчуття родині заслуженого артиста Україниу зв’язку з непоправною втратою синаПро це повідомляють на сторінці театру."Він загинув на війні. Ми розділяємо ваш біль та скорботу. Назар – наш колега, машиніст сцени. З 2016 року він віддано служив сцені до літа 2023 року, коли його мобілізували до лав Збройних Сил України.28 травня йому б виповнився лише 31 рік", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про місце і час прощання та поховання поінформують згодом.

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