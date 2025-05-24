Зеленський анонсував третій етап обміну полоненими

Зеленський анонсував третій етап обміну полоненими
Президент Володимир Зеленський анонсував у неділю третій етап обміну полоненими з Росією.

Про це йдеться у зверненні президента, пише УП.

"Обмін сьогодні продовжили. Додому повернули ще 307 наших воїнів. Рядові і сержанти. Більшість – Збройні Сили України, є також Нацгвардія, Державна прикордонна служба. З усіх цих людей 273 потрапили в полон у Донецькій області, значна частина – ще у 2022 році, також із територій Херсонської, Запорізької, Харківської областей, Луганщини. Загалом за два дні обмінів уже вдома 697 українців.

Завтра третій етап. Маємо звільнити цими днями тисячу наших людей", - йдеться в повідомленні.

Водночас президент підкреслив, що завданням є звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, "і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави".

Президент також згадав про російські обстріли Києва та інших міст і наголосив, що "Росія кожен день наповнює горем, вбивствами, просто затягує війну". Він закликав США, Європу та інших партнерів до жорсткої реакції.

"Україна готова до будь-якої форми дипломатії, яка дасть результат. Ми готові до всіх кроків, які зможуть гарантувати реальну безпеку. Саме Росія ні до чого не готова. Наступний тиждень має бути часом активності заради нового тиску на Росію, тобто заради миру", – сказав він.

У п'ятницю Україна та Росія провели першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000, в рамках якої вдалося повернути 390 людей. З них 270 військових та 120 цивільних громадян.

У суботу ще 307 українських захисників повернули з російського полону. Усі вони – чоловіки рядового та сержантського складу.

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Теги: Росія, війна
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