Великий обмін: ще 8 волинян звільнили з російського полону

Ще 8 волинян звільнили з полону в рамках обміну 1000 на 1000, який розпочався вчора, 23 травня.Про це повідомив голова Волинської ОВАЗагалом сьогодні повернуто ще 307 українських захисників.«Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження», - повідомив Президент України Володимир Зеленський."Дякуємо за кожного повернутого додому:", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що під час першої частини великого обміну полоненими, який відбувся у п'ятницю, 23 травня, є