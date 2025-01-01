Великий обмін: ще 8 волинян звільнили з російського полону
Сьогодні, 20:08
Ще 8 волинян звільнили з полону в рамках обміну 1000 на 1000, який розпочався вчора, 23 травня.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
Загалом сьогодні повернуто ще 307 українських захисників.
«Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження», - повідомив Президент України Володимир Зеленський.
"Дякуємо за кожного повернутого додому:
Голяр Федір Степанович, Луцьк
Гуль Сергій Сергійович, с.Льотниче Володимирського району
Давидюк Михайло Васильович, с.Ковбань Луцького району
Дядюсь Іван Валерійович, с.Дідичі Луцького району
Корнейчук Володимир Миколайович, м.Нововолинськ
Лавренюк Юрій Миколайович, с.Горішнє Луцького району,
Янчук Олександр Володимирович, м.Луцьк
Аносов Євген Олександрович, м.Нововолинськ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що під час першої частини великого обміну полоненими, який відбувся у п'ятницю, 23 травня, є десятеро жителів Волинської області.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
Загалом сьогодні повернуто ще 307 українських захисників.
«Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження», - повідомив Президент України Володимир Зеленський.
"Дякуємо за кожного повернутого додому:
Голяр Федір Степанович, Луцьк
Гуль Сергій Сергійович, с.Льотниче Володимирського району
Давидюк Михайло Васильович, с.Ковбань Луцького району
Дядюсь Іван Валерійович, с.Дідичі Луцького району
Корнейчук Володимир Миколайович, м.Нововолинськ
Лавренюк Юрій Миколайович, с.Горішнє Луцького району,
Янчук Олександр Володимирович, м.Луцьк
Аносов Євген Олександрович, м.Нововолинськ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що під час першої частини великого обміну полоненими, який відбувся у п'ятницю, 23 травня, є десятеро жителів Волинської області.
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