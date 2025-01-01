Убивство Портнова в Іспанії: яку інформацію отримало МЗС України
Сьогодні, 17:15
Міністерство закордонних справ України отримало від іспанської сторони «офіційну формальну інформацію» про факт вбивства скандального політика Андрія Портнова, оскільки той був українським громадянином.
Про це повідомив у коментарі журналістам очільник МЗС України Андрій Сибіга, передає ТСН.
За його словами, українське зовнішньополітичне відомство повідомило всі причетні органи для подальшого реагування.
«Зараз тривають відповідні процедури, які вимагають свого часу, щоб бути оприлюднені, маю на увазі з іспанської сторони. Ми володіємо інформацією про факт вбивства», — зазначив Сибіга.
Що відомо про Портнова і його вбивство
Як повідомлялося раніше, в Іспанії 21 травня застрелили ексзаступника керівника Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича — Андрія Портнова.
Його ім’я пов’язують із «диктаторськими законами» 2014 року, тиском на ЗМІ, корупційними схемами та навіть співпрацею з окупаційною владою РФ після 2014 року.
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Про це повідомив у коментарі журналістам очільник МЗС України Андрій Сибіга, передає ТСН.
За його словами, українське зовнішньополітичне відомство повідомило всі причетні органи для подальшого реагування.
«Зараз тривають відповідні процедури, які вимагають свого часу, щоб бути оприлюднені, маю на увазі з іспанської сторони. Ми володіємо інформацією про факт вбивства», — зазначив Сибіга.
Що відомо про Портнова і його вбивство
Як повідомлялося раніше, в Іспанії 21 травня застрелили ексзаступника керівника Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича — Андрія Портнова.
Його ім’я пов’язують із «диктаторськими законами» 2014 року, тиском на ЗМІ, корупційними схемами та навіть співпрацею з окупаційною владою РФ після 2014 року.
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