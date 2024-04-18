На усіх героїв вулиць не вистачить: як обговорювали перейменування Світлої у Луцьку

Тараса Чайки.



22 травня до зали засідань Центру надання адміністративних послуг прийшло декілька десятків мешканців Світлої. На зборах головувала заступниця директора міського департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Софія Гула, яка також є заступником голови комісії з перейменування вулиць, передає



Був на обговоренні й депутат міськради Михайло Наход, до якого ще восени 2024 року звернулася мама загиблого Алла Чайка героя з проханням вшанувати пам’ять сина.



Наход переадресував це звернення у формі запиту до міськради. Він пропонував перейменувати кілька вулиць на честь Героїв України.



У березні члени депутатської комісії з впорядкування назв вулиць у Луцьку питання про перейменування вулиці Світла на честь Героя України Тараса Чайки не підтримали, але депутати на сесії міськрада прийняла рішення про початок тримісячної процедури громадського обговорення щодо перейменування вулиці Світлої на вулицю імені Героя України Тараса Чайки. Воно триватиме до 1 червня.





Що відомо про героя Чайку



Тарас Чайка народився у селі Сокіл Луцького району, закінчив початкову школу в Рожищі, згодом родина переїхала до Львова. На військову службу Тарас пішов добровольцем, хоч мав другу групу інвалідності.



29-річний Тарас Чайка (позивний «Хімік») загинув 2 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області: автомобіль, в якому перебував захисник, потрапив під щільний мінометний обстріл противника. Будучи смертельно пораненим, «Хімік» вивів авто з району активного вогневого ураження і врятував життя екіпажу.



Pro et contra



Отож, на зборах у ЦНАПі Гула розповіла: міська влада отримала більш як 10 письмових звернень та понад 40 записів на онлайн-платформі електронної демократії.



Під час обговорення стало зрозуміло: мешканці Світлої проти нової назви й зібрали 127 підписів.



Мешканка одного з будинків на вулиці Світлій Людмила Бондаревська розповіла, що люди у квітні отримали комунальні платіжки й зауважили, що їхню вулицю вже перейменували. Найімовірніше, сталася помилка – працівники офісу ПриватБанку у Дніпрі прочитали в медіа про перейменування і вирішили, що рішення вже ухвалене. Але це додало хмизу у ватру дискусії.



Мешканців обурило й те, що про намір перейменувати вулицю люди переважно дізналися тільки після сесії міськради, коли ухвалили провести громадське обговорення.



Інший тригер: в одному з будинків проживав Віталій Форманюк, який у липні 2022 року загинув в бою за Україну на Донеччині у віці 42 років. Тому чи не найбільше мешканців Світлої обурило те, що «хтось визначив, що один загиблий більший герой, а інший - менший».



Лунали й заклики не чіпати назву Світлої, адже вона походить від історичної – колись вулиця називалася Світною, потім Електричною, адже тут за Польщі збудували одну з перших електростанцій в місті. Після радянської назви (Юних ленінців) вулиця отримала теперішню назву на початку 1990-х років.



Частина мешканців перейменування Світлої називає популізмом і пропонує компроміс: залишити нейтральну назву та вшанувати загиблого.



За усіх депутатів та представників міської влади перед громадою відповідав Михайло Наход. Депутат передусім відзначив: у місті дотепер відсутня концепція щодо вшанування загиблих, коли йдеться про назви вулиць.



На той час, коли звернення мами надійшло, процес декомунізації і дерусифікації вулиць вже закінчився. Була пропозиція перейменувати вулицю в центрі. Вибір впав на вулицю Світла.



"Але з мамою героя з міськради ніхто не комунікував після її звернення. Чинний механізм влаштовано саме так, як далі сталося: розгляд на комісії, рішення сесії про обговорення і власне саме громадське обговорення. Іншого не передбачено", — зазначив депутат.



Він також додав, що на засідання 22 травня Аллу Чайку також чомусь не запросили.



Інша учасниця обговорення в ЦНАПі, Марія Багнюк, запропонувала міській владі та депутатам шукати інші способи вшанування пам'яті загиблих учасників війни за незалежність. Як приклад вона пригадала нещодавнє рішення назвати сквер біля істфаку ВНУ іменем полеглого Олександра «Капи» Ющенка.



«Героїв багато, на всіх вулиць, певне, не вистачить. Треба думати про загальні назви для вшанування, наприклад, вулиця Героїв України, треба мати меморіальні дошки у школах, на будинках, де жили загиблі. Врешті – створити належну базу даних, розповідати про життя цих людей», – сказала пані Марія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відбулося громадське обговорення щодо перейменування вулиці Світлої на честь загиблого військового, Героя України22 травня до зали засідань Центру надання адміністративних послуг прийшло декілька десятків мешканців Світлої. На зборах головувала заступниця директора міського департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами, яка також є заступником голови комісії з перейменування вулиць, передає Район. Луцьк Був на обговоренні й депутат міськради, до якого ще восени 2024 року звернулася мама загиблого Алла Чайка героя з проханням вшанувати пам’ять сина.Наход переадресував це звернення у формі запиту до міськради. Він пропонував перейменувати кілька вулиць на честь Героїв України.У березні члени депутатської комісії з впорядкування назв вулиць у Луцьку питання про перейменування вулиці Світла на честь Героя України Тараса Чайки не підтримали, але депутати на сесії міськрада прийняла рішення про початок тримісячної процедури громадського обговорення щодо перейменування вулиці Світлої на вулицю імені Героя України Тараса Чайки. Воно триватиме до 1 червня.Тарас Чайка народився у селі Сокіл Луцького району, закінчив початкову школу в Рожищі, згодом родина переїхала до Львова. На військову службу Тарас пішов добровольцем, хоч мав другу групу інвалідності.29-річний Тарас Чайка (позивний «Хімік») загинув 2 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області: автомобіль, в якому перебував захисник, потрапив під щільний мінометний обстріл противника. Будучи смертельно пораненим, «Хімік» вивів авто з району активного вогневого ураження і врятував життя екіпажу.Отож, на зборах у ЦНАПі Гула розповіла: міська влада отримала більш як 10 письмових звернень та понад 40 записів на онлайн-платформі електронної демократії.Під час обговорення стало зрозуміло: мешканці Світлої проти нової назви й зібрали 127 підписів.Мешканка одного з будинків на вулиці Світлійрозповіла, що люди у квітні отримали комунальні платіжки й зауважили, що їхню вулицю вже перейменували. Найімовірніше, сталася помилка – працівники офісу ПриватБанку у Дніпрі прочитали в медіа про перейменування і вирішили, що рішення вже ухвалене. Але це додало хмизу у ватру дискусії.Мешканців обурило й те, що про намір перейменувати вулицю люди переважно дізналися тільки після сесії міськради, коли ухвалили провести громадське обговорення.Інший тригер: в одному з будинків проживав, який у липні 2022 року загинув в бою за Україну на Донеччині у віці 42 років. Тому чи не найбільше мешканців Світлої обурило те, що «хтось визначив, що один загиблий більший герой, а інший - менший».Лунали й заклики не чіпати назву Світлої, адже вона походить від історичної – колись вулиця називалася Світною, потім Електричною, адже тут за Польщі збудували одну з перших електростанцій в місті. Після радянської назви (Юних ленінців) вулиця отримала теперішню назву на початку 1990-х років.Частина мешканців перейменування Світлої називає популізмом і пропонує компроміс: залишити нейтральну назву та вшанувати загиблого.За усіх депутатів та представників міської влади перед громадою відповідав Михайло Наход. Депутат передусім відзначив: у місті дотепер відсутня концепція щодо вшанування загиблих, коли йдеться про назви вулиць.На той час, коли звернення мами надійшло, процес декомунізації і дерусифікації вулиць вже закінчився. Була пропозиція перейменувати вулицю в центрі. Вибір впав на вулицю Світла."Але з мамою героя з міськради ніхто не комунікував після її звернення. Чинний механізм влаштовано саме так, як далі сталося: розгляд на комісії, рішення сесії про обговорення і власне саме громадське обговорення. Іншого не передбачено", — зазначив депутат.Він також додав, що на засідання 22 травнятакож чомусь не запросили.Інша учасниця обговорення в ЦНАПі,, запропонувала міській владі та депутатам шукати інші способи вшанування пам'яті загиблих учасників війни за незалежність. Як приклад вона пригадала нещодавнє рішення назвати сквер біля істфаку ВНУ іменем полеглого«Героїв багато, на всіх вулиць, певне, не вистачить. Треба думати про загальні назви для вшанування, наприклад, вулиця Героїв України, треба мати меморіальні дошки у школах, на будинках, де жили загиблі. Врешті – створити належну базу даних, розповідати про життя цих людей», – сказала пані Марія.

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