Курс валют на 24 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 24 травня. Долар додав 6 коп. Євро втратив 1 коп. Тим часом вартість злотого залишилася без змін.
Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,49 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро — 46,92 (+1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,05 (0 коп.)
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Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,49 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро — 46,92 (+1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,05 (0 коп.)
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