Курс валют на 24 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 24 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 24 травня. Долар додав 6 коп. Євро втратив 1 коп. Тим часом вартість злотого залишилася без змін.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара
1 долар США — 41,49 (+6 коп.)

Курс євро
1 євро — 46,92 (+1 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,05 (0 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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