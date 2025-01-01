Курс валют на 24 травня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомили в Нацбанку.



Курс долара

1 долар США — 41,49 (+6 коп.)



Курс євро

1 євро — 46,92 (+1 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,05 (0 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 24 травня. Долар додав 6 коп. Євро втратив 1 коп. Тим часом вартість злотого залишилася без змін.Про це повідомили в Нацбанку.Курс долара1 долар США — 41,49 (+6 коп.)Курс євро1 євро — 46,92 (+1 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,05 (0 коп.)

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