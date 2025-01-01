Брав цигарки, горілку та «Рево»: на Волині крадій виніс з сільського магазину товару на 20 тисяч гривень





Фінальне рішення у цій справі



Як все було?

Молодий чоловік, місцевий мешканець села Завітне, що на Ківерцівщині, разом зі ще одним товаришем заліз у магазин та виніс товарів на понад 20 тисяч гривень. Серед викраденого були сигарети та алкогольні напої: горілка «Хлібна сльоза», коньяк, пиво та «Рево».



Частину «добра» спритники залишили неподалік у рюкзаку та пакетах, частину — віднесли додому. До крамниці поверталися двічі, аби поповнити запаси. Вкрадене вживали у нього вдома з товаришами.



Суд над крадієм

Під час слухання, власниця магазину розповіла, що про проникнення дізналась вже під ранок: їй зателефонував водій, який привозить хліб, і повідомив, що в магазині вибите вікно. На місці вона виявила сліди злому, а також частину вкраденого товару.



Сам обвинувачений пояснив, що у ту ніч був сильно п’яний, тож не пам’ятає обставин детально. Але зазначив, що у майбутньому планував заробити гроші, аби повернути вкрадене. Заявив, що щиро розкаюється, обіцяє виправитися та при першій можливості компенсувати завдані збитки.



Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена у великих розмірах, за попередньою змовою, з проникненням у приміщення. Йому призначили покарання — 5 років і 3 місяці позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рожищенський районний суд виніс вирок молодому чоловіку, який посеред ночі обікрав сільський магазин на понад 20 тисяч гривень.Фінальне рішення у цій справі прийняли днями , 16 травня. А сам злочин стався ще пів року тому, в ніч на 5 вересня 2024 року.Молодий чоловік, місцевий мешканець села Завітне, що на Ківерцівщині, разом зі ще одним товаришем заліз у магазин та виніс товарів на понад 20 тисяч гривень. Серед викраденого були сигарети та алкогольні напої: горілка «Хлібна сльоза», коньяк, пиво та «Рево».Частину «добра» спритники залишили неподалік у рюкзаку та пакетах, частину — віднесли додому. До крамниці поверталися двічі, аби поповнити запаси. Вкрадене вживали у нього вдома з товаришами.Під час слухання, власниця магазину розповіла, що про проникнення дізналась вже під ранок: їй зателефонував водій, який привозить хліб, і повідомив, що в магазині вибите вікно. На місці вона виявила сліди злому, а також частину вкраденого товару.Сам обвинувачений пояснив, що у ту ніч був сильно п’яний, тож не пам’ятає обставин детально. Але зазначив, що у майбутньому планував заробити гроші, аби повернути вкрадене. Заявив, що щиро розкаюється, обіцяє виправитися та при першій можливості компенсувати завдані збитки.Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена у великих розмірах, за попередньою змовою, з проникненням у приміщення. Йому призначили покарання — 5 років і 3 місяці позбавлення волі.

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