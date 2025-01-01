Ще понад 1100 окупантів і багато техніки: в Генштабі оприлюднили дані щодо втрат ворога





Про це передає Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 травня 2025 року орієнтовно склали:



особового складу - близько 979 830 (+1130) осіб ліквідовано;

танків - 10 852 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 22 622 (+47) од.;

артилерійських систем - 28 201 (+36) од.;

РСЗВ - 1 395 (+5) од.;

засоби ППО - 1 169 (+2) од.;

літаків - 372 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 37 177 (+232) од.;

крилатих ракет - 3 197 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 49 639 (+232) од.;

спеціальної техніки - 3 895 од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники ліквідували за добу ще 1130 російських загарбників, а також знищили багато ворожої військової техніки. Зокрема, Сили оборони "мінусували" 11 танків, 47 ББМ, 36 артсистем, 5 РСЗВ, 2 засоби ППО, а ще - 232 БПЛА противника.Про це передає Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 травня 2025 року орієнтовно склали:особового складу - близько 979 830 (+1130) осіб ліквідовано;танків - 10 852 (+11) од.;бойових броньованих машин - 22 622 (+47) од.;артилерійських систем - 28 201 (+36) од.;РСЗВ - 1 395 (+5) од.;засоби ППО - 1 169 (+2) од.;літаків - 372 од.;гелікоптерів - 335 од.;БПЛА оперативно-тактичного рівня - 37 177 (+232) од.;крилатих ракет - 3 197 од.;кораблів/катерів - 28 од.;підводних човнів - 1 од.;автомобільної техніки та автоцистерн - 49 639 (+232) од.;спеціальної техніки - 3 895 од.

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