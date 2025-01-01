Ще понад 1100 окупантів і багато техніки: в Генштабі оприлюднили дані щодо втрат ворога
Сьогодні, 09:15
Українські захисники ліквідували за добу ще 1130 російських загарбників, а також знищили багато ворожої військової техніки. Зокрема, Сили оборони "мінусували" 11 танків, 47 ББМ, 36 артсистем, 5 РСЗВ, 2 засоби ППО, а ще - 232 БПЛА противника.
Про це передає Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 травня 2025 року орієнтовно склали:
особового складу - близько 979 830 (+1130) осіб ліквідовано;
танків - 10 852 (+11) од.;
бойових броньованих машин - 22 622 (+47) од.;
артилерійських систем - 28 201 (+36) од.;
РСЗВ - 1 395 (+5) од.;
засоби ППО - 1 169 (+2) од.;
літаків - 372 од.;
гелікоптерів - 335 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 37 177 (+232) од.;
крилатих ракет - 3 197 од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 49 639 (+232) од.;
спеціальної техніки - 3 895 од.
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Про це передає Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 травня 2025 року орієнтовно склали:
особового складу - близько 979 830 (+1130) осіб ліквідовано;
танків - 10 852 (+11) од.;
бойових броньованих машин - 22 622 (+47) од.;
артилерійських систем - 28 201 (+36) од.;
РСЗВ - 1 395 (+5) од.;
засоби ППО - 1 169 (+2) од.;
літаків - 372 од.;
гелікоптерів - 335 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 37 177 (+232) од.;
крилатих ракет - 3 197 од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 49 639 (+232) од.;
спеціальної техніки - 3 895 од.
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